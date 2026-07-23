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Ürdün ordusu İran'a ait 4 füze ve 6 İHA'yı engelledi

Ürdün ordusu İran'a ait 4 füze ve 6 İHA'yı engelledi
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Ürdün ordusu, son 24 saatte ülke topraklarını hedef alan İran'a ait 4 füze ve 6 insansız hava aracını hava savunma sistemleriyle engelledi. Olayda can kaybı veya maddi hasar olmadığı bildirildi.

ÜRDÜN ordusu, son 24 saat içerisinde ülke topraklarını hedef alan İran'a ait 4 füze ve 6 insansız hava aracının hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini duyurdu.

Ürdün basınında yer alan haberlere göre, Ürdün Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde ülke topraklarını hedef alan saldırılara müdahale etti. Hava savunma sistemlerinin dün akşam saatlerinde İran'a ait 6 insansız hava aracını (İHA) engellediği, bu sabah ise 3 füzeyi havada imha ettiği bildirildi. Geriye kalan 1 füzenin ise ıssız ve yerleşimin olmadığı bir bölgeye düştüğü kaydedildi.

Operasyonlar sonucunda herhangi bir can kaybı veya maddi hasar meydana gelmediği teyit edilirken, ekiplerin enkaz alanlarına sevk edildiği aktarıldı. Ürdün ordusunun hava sahasını izlemeyi sürdürdüğü ve ülkenin güvenliği ile vatandaşların emniyetini hedef alan her türlü tehdide karşı, angajman kuralları doğrultusunda en yüksek operasyonel hazırlık seviyesini koruduğu vurgulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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