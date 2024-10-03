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Ürdün'den İran ve İsrail'e rest: Ülkemiz kimsenin savaş alanı değil, kendimizi savunacağız

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İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırısı esnasında çok sayıda füzenin isabet ettiği Ürdün deyim yerindeyse alarma geçti. İran füzelerinin ülkenin hava sahasını ihlal etmesine ilişkin açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, Tahran ve Tel Aviv yönetimlerini uyararak "Ürdün kimsenin savaş alanı olmayacak. Her türlü tehdide karşı kendimizi savunacağız" ifadelerini kullandı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, İsrail'e atılan İran füzelerinin ülkesinin hava sahasını ihlal etmesinin ardından İsrail ve İran'ı, Ürdün'ün "her türlü tehdide karşı kendisini tüm imkanlarıyla savunacağı" konusunda uyardı.

"ÜRDÜN KİMSENİN SAVAŞ ALANI OLMAYACAK"

Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, İsrail'e atılan İran füzelerinin ülkesinin hava sahasını ihlal etmesinin ardından İsrail ve İran'ı uyardı. Safadi, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile yaptığı telefon görüşmesinde, "Ürdün kimsenin savaş alanı olmayacak" ifadelerini kullandı.

"TÜM İMKANLARIMIZLA KENDİMİZİ SAVUNACAĞIZ"

Ürdün'ün "güvenliğine, istikrarına ve vatandaşlarının emniyetine yönelik her türlü tehdide karşı kendisini tüm imkanlarıyla savunacağını" belirten Safadi, "Ürdün bu tutumunu İran ve İsrail'e açıkça bildirmiştir" dedi. Safadi, ayrıca Orta Doğu'daki "bu tehlikeli tırmanışı durdurmak" için hem Gazze hem de Lübnan'da ateşkes anlaşmaları yapılması çağrısında bulundu.

FÜZE SALDIRISINI SAVUNMA SİSTEMLERİ ENGELLEMİŞTİ

Ürdün Kamu Güvenliği Müdürlüğü, dün İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısında hava kuvvetlerinin ve hava savunma sistemlerinin İran'a ait füzeleri ve insansız hava araçlarını engellediğini bildirmişti.

Ürdün'den İran ve İsrail'e rest: Ülkemiz kimsenin savaş alanı değil, kendimizi savunacağız
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya

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Yorumlar (14)

Nur Zo:

Çok inandırıcı gelmedi tarafınız belli

191
5
yanıtYanıtla
acili biber:

Aslinda artik resmi birsekilde israili savunacaz demeye getiriyor keltos aga ey

162
2
yanıtYanıtla
VATOZZ:

Neyle sapan la mı?

134
8
yanıtYanıtla
Kagan Kutlu:

Ürdün monarşiyle yönetiliyor ve birleşik kralligın sömürgesidir

118
3
yanıtYanıtla
VEFA:

Tabi ki Ürdün İsrail'in yanındadır. Aksi tahayyül bile edilemez.Çünkü; İsrail olmadan Ürdün de var olamaz!..

64
25
yanıtYanıtla
vatandaş:

savunsana ne konuşuyorsun.

53
3
yanıtYanıtla
Mehmet Yarba:

Sen gerçekten var mıydın ?

36
3
yanıtYanıtla
riwannn:

kuru fasulyede kendisini nimetten sayıyor.

29
4
yanıtYanıtla
Ahmet Çakır:

Ne yapacaksanız iranın israile attığı füzeleri havadamı vuracaksınız.israilin tarafındayız demenin değişik bir şekli.

19
2
yanıtYanıtla
Abdulmenav Aydemir:

Tarafı beli oldu

18
1
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