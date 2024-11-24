Ürdün'de İsrail Büyükelçiliği Yakınında Silahlı Saldırı

(ANKARA) - Ürdün'deki İsrail Büyükelçiliği yakınlarında, polis devriyesine bir silahlı saldırgan tarafından ateş açıldı. Saldırıda, üç polis yaralanırken; saldırgan, polisler tarafından etkisiz hale getirildi.

Ürdün devlet medyasının kamu güvenliğine dayandırdığı habere göre, Ürdün'deki İsrail Büyükelçiliği yakınlarında silahlı saldırı meydana geldi. Amman'ın Rabiah mahallesinde polis devriyesine ateş açan silahlı bir kişi polis tarafından vuruldu. Saldırıda, üç polis yaralandı. Ürdün İletişim Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Muhammed el-Momani ateş açma olayını "görevlerini yapan Kamu Güvenlik Güçlerine yönelik bir terör saldırısı" olarak nitelendirdi. Momani, "Ülkenin güvenliğine yönelik her türlü ihlal ve güvenlik personeline yönelik saldırılar sertlikle karşılanacaktır" diyerek soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Saldırı, İsrail Büyükelçiliği'ne yakın olan ve sık sık İsrail'e karşı düzenlenen gösterilerin olduğu bölgede gerçekleşti. Ürdün medyasında yer alan haberlere göre, Ürdün'ün İsrail ile imzaladığı barış anlaşması, ilişkilerin normalleşmesini Filistinli yurttaşlarının haklarına ihanet olarak gören pek çok vatandaş arasında sevilmiyor. Ürdün'ün 12 milyon vatandaşının çoğunun Filistin kökenli olduğu biliniyor.

Görgü tanıkları, Ürdün polisinin silah seslerinin duyulmasının ardından yoğun bir şekilde denetlenen İsrail Büyükelçiliğinin yakınındaki bir bölgeyi kordon altına aldığını söyledi.