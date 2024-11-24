Üye Girişi
Haberler

Ürdün'de İsrail Büyükelçiliği Yakınında Silahlı Saldırı

Ürdün'de İsrail Büyükelçiliği Yakınında Silahlı Saldırı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ürdün'ün başkenti Amman'da, İsrail Büyükelçiliği yakınında bir polis devriyesine yönelik silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda üç polis yaralanırken, saldırgan polisler tarafından etkisiz hale getirildi. Ürdün hükümeti, saldırıyı terörist bir eylem olarak nitelendirdi.

(ANKARA) - Ürdün'deki İsrail Büyükelçiliği yakınlarında, polis devriyesine bir silahlı saldırgan tarafından ateş açıldı. Saldırıda, üç polis yaralanırken; saldırgan, polisler tarafından etkisiz hale getirildi.

Ürdün devlet medyasının kamu güvenliğine dayandırdığı habere göre, Ürdün'deki İsrail Büyükelçiliği yakınlarında silahlı saldırı meydana geldi. Amman'ın Rabiah mahallesinde polis devriyesine ateş açan silahlı bir kişi polis tarafından vuruldu. Saldırıda, üç polis yaralandı. Ürdün İletişim Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Muhammed el-Momani ateş açma olayını "görevlerini yapan Kamu Güvenlik Güçlerine yönelik bir terör saldırısı" olarak nitelendirdi. Momani, "Ülkenin güvenliğine yönelik her türlü ihlal ve güvenlik personeline yönelik saldırılar sertlikle karşılanacaktır" diyerek soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Saldırı, İsrail Büyükelçiliği'ne yakın olan ve sık sık İsrail'e karşı düzenlenen gösterilerin olduğu bölgede gerçekleşti. Ürdün medyasında yer alan haberlere göre, Ürdün'ün İsrail ile imzaladığı barış anlaşması, ilişkilerin normalleşmesini Filistinli yurttaşlarının haklarına ihanet olarak gören pek çok vatandaş arasında sevilmiyor. Ürdün'ün 12 milyon vatandaşının çoğunun Filistin kökenli olduğu biliniyor.

Görgü tanıkları, Ürdün polisinin silah seslerinin duyulmasının ardından yoğun bir şekilde denetlenen İsrail Büyükelçiliğinin yakınındaki bir bölgeyi kordon altına aldığını söyledi.

Kaynak: ANKA / Dünya
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 15 günlük ara sonrası yarın yeniden toplanıyor

Milyonların gözü Erdoğan'ın başkanlık edeceği bu toplantıda! Masada 2 kritik başlık var

 Saadet Partisi kongresinde AK Parti protestosu

Sloganların yükselmesiyle AK Partili 2 isim salonu terk etti

 3 adayın yarıştığı Saadet Partisi kongresinde büyük arbede

3 adayın yarıştığı kongrede "Saadet" maadet kalmadı
Ankara-İstanbul yolunda yoğun kar nedeniyle trafik durdu, vatandaşlar dakikalarca yolda bekledi

Kar etkisini artırdı, onlarca araç karayolunda mahsur kaldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

24 Kasım Öğretmenler Günü Öğretmenler Günü ne zaman ilan edildi? 24 Kasım Öğretmenler Günü anlamı ve önemi nedir? 25 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Oğlak, Boğa, Yengeç burcu yorumu! 25 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Manisa elektrik kesintisi! 24-25 Kasım Akhisar, Turgutlu, Yunusemre elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 24-25 Kasım Pendik, Sultangazi, Şişli elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 24-25 Kasım Muratpaşa, Alanya, Kepez elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 24-25 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Meram, Selçuklu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 24-25 Kasım Karabağlar, Bornova, Buca elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Yeni atanan öğretmenler ne zaman göreve başlayacak? Yeni atanan öğretmen kaç yıl sonra tayin isteyebilir? Öğretmenler Günü mesajı (Kısa-Anlamlı) 2024
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.