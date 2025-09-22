Ünlü sunucu, uçuş eğitimi sırasında düşen uçakta can verdi

Meksika televizyonunun tanınan yüzlerinden Debora Estrella, uçuş dersi için bindiği hafif uçağın düşmesi sonucu trajik bir kaza geçirdi. Kazanın en acı yanı, Estrella'nın düşüşten saniyeler önce uçağının fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmış olmasıydı.

43 yaşındaki haber spikeri, pilot Bryan Ballesteros ile birlikte, Nuevo Leon eyaletindeki Garcia şehrinde bulunan bir sanayi sitesi yakınlarına çakılan iki kişilik Cessna uçağında hayatını kaybetti. Sosyal medyada paylaşılan ve doğrulanmamış görüntülerde, küçük uçağın kontrolsüzce dönerek yere çakıldığı ve bir helikopterin olay yerine yardım için yön değiştirdiği görülüyor.

Kazadan hemen önce, Debora Instagram Hikayesi'nde uçağın fotoğrafını çekmiş ve üzerine "Tahmin edin ne?" yazarak takipçileriyle paylaşmıştı. Uçuşa Monterrey-Del Norte Uluslararası Havalimanı'ndan başlamıştı.

Garcia Belediye Başkanı Manuel Guerra Cavazos, olay yerinden yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Üzülerek bildiriyorum ki, bir hafif uçağın düştüğü ve iki kişinin hayatını kaybettiği doğrulandı. Ölenlerin bir kadın ve bir erkek olduğu anlaşılıyor. Olay, Mitras Sanayi Bölgesi'nde, pistin ve Pesqueria Nehri'nin yakınında meydana geldi" ifadelerini kullandı.

Debora'nın gazeteci olan eski eşi Jose Luis Garcia da kazayı duyurduğu ilk paylaşımında, eski eşinin kurbanlardan biri olduğundan henüz habersizdi. Paylaşımında, "Nuevo Leon Sivil Savunma, Garcia'daki Ciudad Mitras Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana gelen kazada iki kişinin öldüğünü doğruladı" diye yazdı.

Debora'nın meslektaşı Maria Julia Lafuente, ertesi gün canlı yayında gözyaşlarını tutamadı. "Kalplerimiz ve ruhlarımız kırıkken nasıl 'Günaydın, mutlu pazarlar' diyebilirim ki?" diye söze başlayan Lafuente, "Açıklanamayan şeyler var. Bir neden bulmaya çalışmak size sadece daha fazla acı verir. Debora Estrella'nın artık aramızda olmamasının tek bir sebebi yok. Sadece Tanrı olanların nedenini bilir" dedi.

Gözyaşları içinde programı sunmanın zorluğundan bahseden Lafuente, "Bu stüdyo onsuz çok boş gelecek. Debora hayatı dolu dolu yaşayan, hiçbir şeyi içinde tutmayan, her zaman en iyisini yapan ve bu işin gerektirdiği tutkuyu getiren bir kadındı. Eğer ondan bir şey öğrenebileceksek, o da hayatı dolu dolu yaşamak, en sevdiğin şeyi yapmak ve tek bir anı bile boşa harcamamak. Çünkü bugün her dakikanın ne kadar değerli olduğu daha net anlaşılıyor" diyerek sözlerini tamamladı.

Debora'nın meslektaşları, kazadan bir gün önce pilot lisansı almak için uçuş derslerine başlayacağını yakın arkadaşlarına söylediğini de açıkladı.

Uçakta hayatını kaybeden pilot Bryan Ballesteros, daha önce Viva Aerobus'ta ticari pilot olarak görev yapmıştı. Eski bir öğrencisi olan Miguel Briones, Ballesteros için Facebook'ta bir anma mesajı yayınladı: "Huzur içinde uyu pilot Bryan Ballesteros. Öğretilerin ve bana uçmayı öğrenmemde yardım etme isteğin için teşekkür ederim. Gökyüzüne kocaman bir sarılma gönderiyorum."