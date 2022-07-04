Ünlü şarkıcı Lady Gaga'nın bir etkinlikte Kur'an-ı Kerim okuduğu iddiası

Sosyal medyada paylaşılan videoda, ABD'li şarkıcı Lady Gaga'nın katıldığı bir radyo programında, Kur'an'dan bir sure okuduğu iddia edildi.

LADY GAGA'NIN SURE OKUDUĞU İDDİA EDİLDİ

6 yıl önce de paylaşılan video binlerce izlenme ve beğeni almış, video YouTube'da yabancı sayfalarda da paylaşılmıştı. Ancak, videonun Lady Gaga'nın Kur'an'dan bir sure okuduğunu gösterdiği iddiası doğru değil. Söz konusu görüntüde sureyi okuyan kadın sanatçı, tarzıyla Lady Gaga'ya benzetilen Tunuslu şarkıcı Sofia Sadek.

VİDEO 6 YIL ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Tunuslu sanatçı Sofia Sadek'in Tunus merkezli "Radyo Med" isimli radyo kanalında, sureyi okuduğu programın videosu 24 Eylül 2016 tarihinde "Kur'an-ı Kerim ilk defa bir medya ortamında okundu" başlığıyla kanalın YouTube sayfasında yayınlanmıştı.

Sofia Sadek'in sosyal medyada yayınladığı fotoğraflar da videodaki kişinin kendisi olduğunu doğruluyor.