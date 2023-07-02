Yunanistan'da ünlü plaja asılan, "Çıplaklık yasaktır" tabelası turistleri çıldırttı! Soyunarak protesto ettiler

Nüdistlerin merkezi olarak ün salan Yunanistan'ın Gavda Adası'nda belediyenin altın sarısı kumsalları olan plajlarına "Çıplaklık yasaktır" tabelası asması tartışma çıkardı. Karar sonrası çılgına dönen turistler belediyenin kararını soyunarak protesto etti.

Yunanistan'ın Gavda Adası'nda belediyenin plaja çıplak girmesini yasaklaması nüdistleri çılgına çevirdi. Nüdistler, "Çıplaklık yasaktır" tabelasının önünde çırılçıplak soyunarak kararı protesto etti.

BELEDİYE, DENİZE ÇIPLAK GİRMEYİ YASAKLADI

Yunanistan'da Girit yakınlarındaki Gavda (Gavdos) Adası'nda Sarakiniko plajları için belediye tartışma yaratan bir karar aldı. Belediye, altın sarısı kumsalları olan plajlarıyla ün salan Sarakiniko'da çıplaklığı yasakladı. Belediye tarafından plajın farklı noktalarına, "Çıplaklık yasaktır" tabelası astı.

TABELA ÖNÜNDE SOYUNUP PROTESTO ETTİLER

Ada belediyesinin aldığı karara nüdistler tepki gösterdi. Binlerce yıldır doğası bozulmamış adada çıplak denize girmenin ve doğa ile bütünleşmenin yasak olamayacağını belirten nüdistler, tabela önünde çırılçıplak soyunup belediyeyi protesto etti.

"BİR ANDA BU YASAĞI ÖĞRENİYORUZ"

Nüdistler durumu uluslararası platforma taşımaya karar verirken, sahilde belediye tabelasını gören çok sayıda sosyal medya hesabından "Doğayla iç içe, gereksiz şeylerden arınmış hissetmek için geldik ve bir anda bu yasağı öğreniyoruz" yorumları ile protestoyu sürdürdü.

"ŞİKAYET ALDIK"

Tepkilerin ardından açıklama yapan Gavda Belediye Başkanı Lilian Stefanaki, "Adanın hem ziyaretçilerinden hem de esnafından bu konuda şikayet aldık ve bu merkez plajda çıplaklığı yasaklamamızı istediler. Buna saygı duyuyoruz, bu yasağı aldık" sözleriyle kararı savundu.

POLİS MÜDAHALE EDECEK

Adaya yılda 15-16 bin ziyaretçi geldiğini, Yunanlılar ile İtalyanlar başta olmak üzere İsviçreliler veAlmanların büyük ilgi gösterdiğini, yabancıların yüzde 70'nin ücretsiz kamp yaptığını söyleyen Stefanaki bu tür durumlarda önce turistlerin uyarılacağını ve ardından polisin harekete geçmesi için çağrılacağını kaydetti.