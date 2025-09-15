Ünlü oyuncu, Emmy Ödülleri'nde Filistin'e destek verdi: 'Soykırımı durdurun, özgür Filistin!'

Oscar ödüllü İspanyol aktör Javier Bardem, Emmy Ödülleri töreninde kırmızı halıda yaptığı açıklamalarla Filistin'e destek verdi.

56 yaşındaki ünlü oyuncu, 1.800'den fazla eğlence sektörü çalışanının İsrail film şirketleriyle iş yapmayı boykot etme kararı aldığını hatırlatarak, "Bugün burada Gazze'deki soykırımı kınamak için bulunuyorum. Uluslararası Soykırım Araştırmaları Derneği de bu çatışmayı soykırım olarak tanımladı" dedi.

Bardem, "Bu yüzden ticari ve diplomatik yaptırımlar uygulanmalı. Soykırım sona ermeli, özgür Filistin!" ifadelerini kullandı. Ünlü aktör ayrıca Hollywood'daki meslektaşlarıyla birlikte "Filistin için Film Emekçileri" adlı bir oluşum kurduklarını, her geçen gün daha fazla kişinin bu gruba katıldığını söyledi.

Ayrıca, "Bizim hedefimiz kimlikler değil, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını aklayan ve meşrulaştıran şirketler. Ezilenlerin yanında olmaya devam edeceğiz" diye ekledi.

Geceye damga vuran isimlerden biri de Hacks dizisiyle ödül alan Hannah Einbinder oldu. 30 yaşındaki oyuncu, konuşmasını "Yaşasın kuşlar, kahrolsun ICE ve özgür Filistin!" sözleriyle noktaladı.

Komedyen Megan Stalter ise kırmızı halıda taşıdığı çantasına yazdığı "Ateşkes!" mesajıyla dikkat çekti. Stalter, "Barış ve adalet için sesimizi yükseltmek zorundayız. Eğer bu platformlarda konuşmayacaksak, burada olmanın anlamı nedir?" dedi.