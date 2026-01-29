Umutları elinden alınan kız çocukları: Haberi duyunca gözyaşlarına boğuldular

Afganistan'da Taliban yönetimi, ülkede uygulanacak yeni ceza usullerini kamuoyuna duyurdu. Açıklanan düzenlemeler, ceza hukukunun dini kimlik, mezhep, cinsiyet ve toplumsal statüye göre farklı şekilde uygulanacağını ortaya koyarken, uluslararası kamuoyunda sert eleştirilere neden oldu.

"KÖLELİK" İFADESİ YER ALDI

Yayımlanan metinde köleliğin ceza hukuku çerçevesinde açıkça yer alması en dikkat çeken başlıklardan biri oldu. Düzenlemede "efendi" ve "köle" kavramlarına sıkça atıf yapılırken, kölelerin cezalandırılması yetkisinin "efendilerine" bırakıldığı ifade edildi.

TOPLUM DÖRT SINIFA AYRILIYOR

Taliban'ın yeni yasaları, toplumu dört ayrı sınıfa ayırıyor: din alimleri, seçkinler, orta sınıf ve alt sınıf. Buna göre cezanın türü ve ağırlığı, kişinin hangi sosyal sınıfa ait olduğuna göre değişiyor. Din alimleri tarafından işlenen suçlarda yalnızca uyarı öngörülürken, seçkinler için mahkemeye çağrı ve uyarı yeterli görülüyor. Orta sınıf için hapis cezası uygulanabileceği belirtilirken, alt sınıf için hapis cezasına ek olarak bedensel cezaların da devreye gireceği ifade ediliyor.

MUHALİFLER ÖLÜM CEZASINA ÇARPTIRILIYOR

Yasal düzenlemelerde muhaliflere yönelik sert maddeler de yer alıyor. Taliban mahkemelerine, "isyancı" olarak tanımlanan muhalifleri ve eleştirmenleri ölüm cezasına çarptırma yetkisi veriliyor. Muhaliflerin faaliyetlerini yetkililere bildirmeyen vatandaşlar için de hapis cezası öngörülüyor. Ayrıca, vatandaşlara "günah" işlendiğine şahit olmaları halinde kişileri bizzat cezalandırma izni verilmesi de dikkat çeken maddeler arasında yer aldı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Yeni yasalar kapsamında kız çocuklarının eğitimine de tamamen yasak getirildi. Düzenlemenin duyurulmasının ardından, eğitim gördükleri sınıflarda geleceğe dair umutlarını kaybeden kız çocuklarının gözyaşlarını tutamadığı anlar kameralara yansıdı. Söz konusu görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, Taliban yönetimine yönelik tepkiler daha da arttı.