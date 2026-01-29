Haberler

Umutları elinden alınan kız çocukları: Haberi duyunca gözyaşlarına boğuldular

Umutları elinden alınan kız çocukları: Haberi duyunca gözyaşlarına boğuldular Haber Videosunu İzle
Umutları elinden alınan kız çocukları: Haberi duyunca gözyaşlarına boğuldular
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afganistan'da kız çocuklarının okula gönderilmesini yasaklayan yasal düzenlemenin ardından gelecekleri, umutları ellerinden alınan çocuklar gözyaşlarını tutamadı. O ana ilişkin görüntüler büyük yankı uyandırdı.

  • Taliban yönetimi, Afganistan'da ceza hukukunun dini kimlik, mezhep, cinsiyet ve toplumsal statüye göre farklı uygulanacağını duyurdu.
  • Yeni yasalarda kölelik kavramı yer alıyor ve kölelerin cezalandırılması yetkisi efendilerine bırakılıyor.
  • Taliban, toplumu din alimleri, seçkinler, orta sınıf ve alt sınıf olarak dört sınıfa ayırıyor ve cezalar bu sınıflara göre değişiyor.

Afganistan'da Taliban yönetimi, ülkede uygulanacak yeni ceza usullerini kamuoyuna duyurdu. Açıklanan düzenlemeler, ceza hukukunun dini kimlik, mezhep, cinsiyet ve toplumsal statüye göre farklı şekilde uygulanacağını ortaya koyarken, uluslararası kamuoyunda sert eleştirilere neden oldu.

"KÖLELİK" İFADESİ YER ALDI

Yayımlanan metinde köleliğin ceza hukuku çerçevesinde açıkça yer alması en dikkat çeken başlıklardan biri oldu. Düzenlemede "efendi" ve "köle" kavramlarına sıkça atıf yapılırken, kölelerin cezalandırılması yetkisinin "efendilerine" bırakıldığı ifade edildi.

TOPLUM DÖRT SINIFA AYRILIYOR

Taliban'ın yeni yasaları, toplumu dört ayrı sınıfa ayırıyor: din alimleri, seçkinler, orta sınıf ve alt sınıf. Buna göre cezanın türü ve ağırlığı, kişinin hangi sosyal sınıfa ait olduğuna göre değişiyor. Din alimleri tarafından işlenen suçlarda yalnızca uyarı öngörülürken, seçkinler için mahkemeye çağrı ve uyarı yeterli görülüyor. Orta sınıf için hapis cezası uygulanabileceği belirtilirken, alt sınıf için hapis cezasına ek olarak bedensel cezaların da devreye gireceği ifade ediliyor.

MUHALİFLER ÖLÜM CEZASINA ÇARPTIRILIYOR

Yasal düzenlemelerde muhaliflere yönelik sert maddeler de yer alıyor. Taliban mahkemelerine, "isyancı" olarak tanımlanan muhalifleri ve eleştirmenleri ölüm cezasına çarptırma yetkisi veriliyor. Muhaliflerin faaliyetlerini yetkililere bildirmeyen vatandaşlar için de hapis cezası öngörülüyor. Ayrıca, vatandaşlara "günah" işlendiğine şahit olmaları halinde kişileri bizzat cezalandırma izni verilmesi de dikkat çeken maddeler arasında yer aldı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Yeni yasalar kapsamında kız çocuklarının eğitimine de tamamen yasak getirildi. Düzenlemenin duyurulmasının ardından, eğitim gördükleri sınıflarda geleceğe dair umutlarını kaybeden kız çocuklarının gözyaşlarını tutamadığı anlar kameralara yansıdı. Söz konusu görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, Taliban yönetimine yönelik tepkiler daha da arttı.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
ABD'ye karşı koyabilirler mi? İşte 'Eller tetikte bekliyoruz' diyen İran'ın askeri gücü

İşte "Eller tetikte bekliyoruz" diyen İran'ın askeri gücü
Paşinyan'dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım

Paşinyan'dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım
Eski eşini öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığı şoke eden DNA raporu

Eski eşini ve oğlunu vurmuştu! DNA raporu mahkemede şok etkisi yarattı
Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak

Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıGökberk Göktürk:

çok üzücü. Taliban kadınlardan ne istiyor. insanları rahat bırakın. bu kadar da olmaz .

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSam Fisher:

Alemlere Rahmet olarak gondeilen Sevgili peygamberimiz kızların diri diri toprağa gömülmesini yasaklamış . Kadına verilen değeri ifade etmiştir. Hal böyle iken bu talibani İslam dini ile bagdastiran zihniyetin kafa yapısıni anlamak mumukun değil

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de ayrılık! Çuvalla paraya alınan futbolcu 300 bin euroya gitti

F.Bahçe'de ayrılık! Çuvalla paraya alınan yıldız 300 bin euroya gitti
9 ay sonra ilk bakış! Anne böyle gözyaşı döktü: Hayatımı mahvettiler

9 ay sonra ilk bakış! Anne böyle gözyaşı döktü
Böyle anne olmaz olsun! Para için küçük kızını canlı yayında dans ettirdi

Böyle anne olmaz olsun! İzleyen herkes yetkililere çağrı yapıyor
Oyuncu Celil Nalçakan'ın acı günü: Su gibi geldin, su gibi gittin kızım

Ünlü oyuncunun acı günü: Su gibi geldin, su gibi gittin kızım...
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sahile yapılacak cami projesine karşı çıktı

Açıkça ifade etti: O camiyi istemiyoruz
Fenerbahçe'de ayrılık! Çuvalla paraya alınan futbolcu 300 bin euroya gitti

F.Bahçe'de ayrılık! Çuvalla paraya alınan yıldız 300 bin euroya gitti
9 ay sonra ilk bakış! Anne böyle gözyaşı döktü: Hayatımı mahvettiler

9 ay sonra ilk bakış! Anne böyle gözyaşı döktü
Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını