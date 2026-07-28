Umman'dan Hürmüz Boğazı İçin Yeni Bölgesel Mekanizma Önerisi

(ANKARA) - Katar merkezli El Cezire, Umman'ın, Hürmüz Boğazı'nın yönetimi ve deniz trafiğinin güvenliğinin sağlanması amacıyla İran'a yeni bir bölgesel mekanizma önerdiğini aktardı. İddiaya göre öneri, İran ile Körfez ülkelerinin ortaklaşa yer alacağı bir konsorsiyum kurulmasını öngörüyor.

Habere göre, öneri kapsamında Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiğinin güvenliği ortak bir yapı tarafından sağlanacak. Boğazdan geçiş için zorunlu ücret alınmayacak ancak çevrenin korunması, seyrüsefer güvenliği ile arama-kurtarma faaliyetlerinin finansmanı amacıyla gemilerden gönüllü hizmet bedeli toplanacak.

Öneride ayrıca gemi trafiği için İran karasularından geçen bir hat, uluslararası bir hat ve Umman karasularından geçen üçüncü bir hat oluşturulması planlanıyor. Planın kabul edilmesi halinde İran'ın özellikle uluslararası deniz koridorundaki mayın temizleme çalışmalarında sorumluluk üstleneceği, ancak teknik ayrıntılar üzerinde müzakerelerin sürdüğü ileri sürüldü.

Bölge ülkelerinin destek verdiği iddia edilen öneri hayata geçirilirse İran'ın küresel enerji ticareti açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı üzerinde tek başına kontrol sahibi olmayacağı öngörülüyor.

Girişim, ABD'nin hafta sonu İran'a yönelik hava saldırılarını durdurmasının ardından diplomatik çözüm umutlarının arttığı bir dönemde gündeme geldi. Aynı süreçte ABD Başkanı Donald Trump, Washington ile Tahran arasında "çok dostane görüşmeler" yürütüldüğünü açıklarken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da bugün Washington'da Trump ile İran gündemiyle bir araya gelmesi bekleniyor.

Öte yandan İran hükümet sözcüsü Fatemeh Mohajerani, ABD ve İsrail ile yaşanan savaş nedeniyle ülkenin günlük doğal gaz üretim kapasitesinin yaklaşık 230 milyon metreküp azaldığını açıkladı. İran daha önce de saldırılar nedeniyle oluşan zararın tazmin edilmesini talep etmiş, ilk hesaplamalara göre savaşın ülkeye doğrudan ve dolaylı maliyetinin yaklaşık 270 milyar dolar olduğu belirtilmişti.

Kaynak: ANKA