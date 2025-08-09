Uluslararası Ülkelerden Gazze Operasyonu Kararına Tepki

Uluslararası Ülkelerden Gazze Operasyonu Kararına Tepki
İsrail'in Gazze'de geniş çaplı askeri operasyon kararına yönelik ortak açıklamaya Avusturya, Fransa, Kanada ve Norveç de katıldı. Bu açıklamada, kararın uluslararası insancıl hukukun ihlal edilmesi riski taşıdığı vurgulandı.

İSRAİL'in, Gazze'de geniş çaplı askeri operasyon kararının reddedildiği ortak açıklamaya Avusturya, Fransa, Kanada ve Norveç'in de katıldığı bildirildi.

İsrail'in Gazze'yi işgal kararının ardından Avustralya, Almanya, İtalya, Yeni Zelanda ve İngiltere'nin, 'bu kararın uluslararası insancıl hukukun ihlal edilmesi riski taşıdığını' vurguladığı ortak açıklamaya yeni ülkeler dahil oldu. Ortak açıklamaya, Avusturya, Fransa, Kanada ve Norveç de katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
