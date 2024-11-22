Uluslararası İnsani Yardım Zirvesi: "Gazze'nin Geleceği"

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve Al Khair Vakfı, Gazze'deki insani krizlere yönelik çözümler geliştirmek amacıyla Uluslararası İnsani Yardım Zirvesi'ni organize ediyor. Zirve, Gazze'nin yeniden inşası ve sürdürülebilir kalkınması için kapsamlı stratejiler oluşturmayı hedefliyor.

İki gün sürecek olan zirve, Gazze'de yaşanan insani krizin derinleşen boyutlarını ele alarak, insani müdahale stratejilerinin güçlendirilmesi, sürdürülebilir kalkınma projelerinin geliştirilmesi ve küresel iş birliği ile finansal kaynakların seferber edilmesi için bir platform sunacak.

Gazze'deki Durumun Vahim Boyutları

Zirve sırasında ele alınacak başlıca konular arasında, Gazze'deki mevcut insani durumun kritik başlıkları yer alıyor:

Can Kayıpları: 41.000'den fazla Filistinli hayatını kaybetmiş durumda ve bu kayıpların 16.891'ini çocuklar oluşturuyor.

Altyapı Tahribatı: 130'dan fazla okul ve üniversite zarar görmüş, Gazze'nin en büyük hastanesi El-Şifa başta olmak üzere sağlık altyapısı tamamen çökmüş durumda.

Göç ve Barınma Krizi: 1.1 milyon kişi yerinden edilmiş ve güvenli barınma imkânları oldukça sınırlı.

Gıda ve Su Krizi: Su ve kanalizasyon sistemlerindeki tahribat, su krizine neden olmuş; abluka ve engellemeler ise gıda güvenliğini tehdit ediyor.

Zirvenin Oturumları ve İçeriği

Zirve, iki gün boyunca dört ana oturumda gerçekleştirilecek:

Gazze'de İnsani Durum ve Gelecek Perspektifleri

İşgalin yol açtığı tahribat ve hukuki mücadeleler ele alınacak.

Yardımlar ve Müdahaleler

Gıda, sağlık, barınma ve eğitim gibi alanlarda yenilikçi çözümler masaya yatırılacak.

Kurtarma ve Sürdürülebilir Stratejiler

Gazze ekonomisinin canlandırılması ve altyapının onarımı üzerinde durulacak.

Ablukayı Kırmaya Yönelik Stratejiler

Uluslararası ortaklıkların kurulması ve medya aracılığıyla farkındalık yaratılması hedeflenecek.

Katılımcılar ve İş Birliği

Zirveye, hükümet yetkilileri, uluslararası ve yerel insani yardım kuruluşlarından 200'den fazla STK temsilcisi, uzmanlar ve medya mensupları katılacak.

Beklenen Sonuçlar

Zirve sonucunda, Gazze'nin sürdürülebilir bir şekilde toparlanması için bir yol haritası oluşturulması, küresel düzeyde daha güçlü bir insani yardım taahhüdü sağlanması ve Gazze'deki krizle mücadelede uluslararası iş birliğinin artırılması amaçlanıyor.

Detaylı Bilgi ve İletişim

Basın mensuplarının zirveye katılımı ve özel röportaj talepleri için aşağıdaki iletişim kanalları kullanılabilir:

E-posta: tdv@tdv.org

Web: www.whs4gaza.org

Tarih: 29-30 Kasım 2024

Yer: Pullman İstanbul Otel ve Kongre Merkezi, İstanbul

Not: Medya mensuplarının zirveye katılımı için akreditasyon zorunludur.