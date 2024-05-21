Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail Başbakanı ve Savunma Bakanı hakkındaki yakalama kararı Avrupa'yı böldü

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında yakalama kararı başvurusunda bulunması, Avrupa ülkeleri arasında tartışmalara neden oldu.

UCM Başsavcısı Kerim Han, Netanyahu ve Gallant hakkında yakalama kararı başvurusunda bulunduğunu açıkladı. Aynı başvuruda, Hamas liderleri İsmail Heniyye, Yahya Sinvar ve Muhammed ed-Dayf de yer aldı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, UCM'nin bu başvurusunun Tel Aviv yönetimine "aylardır yapılan uyarıların ardından" geldiğini belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

"İsrail'e uluslararası insan hukukuna uyması gerektiğini, Gazze Şeridi'ndeki sivil kayıpların kabul edilemez olduğunu ve insani yardıma erişimin yetersiz kaldığını aylardır belirtiyoruz. Fransa, UCM'nin bağımsızlığını ve suçların cezasız kalmamasını destekliyor."

Fransa'nın yanı sıra, AB'de Slovenya ve Belçika da UCM'nin talebine destek verdi. Slovenya Dışişleri Bakanlığı, "7 Ekim 2023'ten itibaren İsrail ve Filistin topraklarında işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar, faillerine bakılmaksızın yargılanmalıdır" ifadelerini kullandı. Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib ise, "Gazze'de işlenen suçlar en üst düzeyde kovuşturulmalıdır" dedi.

Diğer AB ülkeleri ise UCM'nin başvurusuna karşı çıktı. Almanya Dışişleri Bakanlığı, Hamas liderleriyle Netanyahu ve Gallant hakkında eş zamanlı başvuru yapılmasının "yanlış bir denklem" olduğunu savundu. Açıklamada, UCM'nin bağımsızlığına ve usule ilişkin prosedürlerine saygı duyulduğu, ancak İsrail hükümetinin halkını koruma görevi olduğu vurgulandı.

Çekya Başbakanı Petr Fiala da, "UCM Başsavcısı'nın demokratik yollarla seçilmiş bir hükümetin temsilcileriyle İslamcı bir terör örgütünün liderleri hakkında tutuklama emri çıkarma önerisi kabul edilemez" dedi. Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ise, "Hamas'ın lideriyle, İsrail'in demokratik yollarla seçilmiş temsilcilerinin aynı başvuruda anılması anlaşılmaz bir durum" ifadesini kullandı.

UCM'nin bu hamlesine, AB'nin yanı sıra Birleşik Krallık ve ABD'den de tepki geldi. BK Başbakanı Rishi Sunak, UCM'nin adımının "çatışmalara ara verilmesine veya insani yardımların ulaştırılmasına yönelik ilerleme sağlamayacağını" öne sürdü. ABD Başkanı Joe Biden ise UCM'nin yakalama kararı başvurusunu "utanç verici" olarak nitelendirdi ve İsrail'in Gazze'de yürüttüğü operasyonlarda soykırım yapılmadığını savundu.