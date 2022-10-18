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Ultrasonda hamile kadının karnındaki bebeğin cinsel bölgesine bakan doktorların ağzı açık kaldı

Dünya Haberleri

Ultrasonda hamile kadının karnındaki bebeğin cinsel bölgesine bakan doktorların ağzı açık kaldı

İran'da 30 milyonda bir görülen bir vaka meydana geldi. Hamile kadının karnındaki bebeğin cinsel bölgesine bakan doktorlar, bebekte ne kız ne de erkek cinsel organı bulunmaması nedeniyle büyük şaşkınlık yaşadı.

İran'da doktorların hamile kadının ultrason kontrolünü yaptıkları sırada karşılaştıkları olay, büyük yankı uyandırdı. Elde edilen bilgilere göre orta yaşlardaki İranlı bir kadın, rutin kontrolleri için doktora gitti.

ULTRASONDA ORTAYA ÇIKTI

Kadının bebeğinin cinsiyetini öğrenmeye çalışan doktorlar, bebeğin cinsel organına baktıklarında büyük bir sürprizle karşılaştı. Çünkü bebekte ne erkek ne de kadın cinsel organı vardı.

30 MİLYONDA BİR RASTLANIYOR

Tıpta "Aphallia" adı verilen durumun 30 milyonda bir olasılıkta yaşandığı ve daha sonradan bebeğin gerçek cinsiyetine göre cerrahi işlem uygulandığı belirtildi.

İşte vakaya ait ultrason sonuçları:

Ultrasonda hamile kadının karnındaki bebeğin cinsel bölgesine bakan doktorların ağzı açık kaldı

Ultrasonda hamile kadının karnındaki bebeğin cinsel bölgesine bakan doktorların ağzı açık kaldı

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Bebek İran Dünya Haberler

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