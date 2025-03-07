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Ultra-Ortodoks Yahudiler, mezar ziyareti için İsrail ordusu korumasında Lübnan'a girdi

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Yüzlerce Ultra-Ortodoks Yahudi, mezar ziyareti gerekçesiyle İsrail ordusunun koruması ve koordinasyonuyla sınırı geçerek Lübnan'a girdi. İsrail basınında yer alan haberde ilk kez orduyla koordineli bir gezi düzenlendiği ifade edildi.

Israel Hayom gazetesinin haberine göre, Ultra-Ortodoks Hasidik Yahudileri gece, 4'üncü yüzyılda yaşadığına inanılan Haham Rav Aşhi'nin Lübnan topraklarında bulunan mezarını ziyaret etmek için, İsrail ordusu gözetiminde Lübnan tarafına geçti.

İLK KEZ ORDUYLA KOORDİNELİ BİR GEZİ DÜZENLENDİ

Hasidiklerin kabir ziyareti ve ayini, İsrail ordusu tarafından koordine edildi ve askerler ziyarete eşlik etti. Daha önce Ultra-Ortodoks Yahudilerin kaçak yollarla mezar ziyareti için Lübnan tarafına geçtiği hatırlatılan haberde, ilk kez orduyla koordineli bir gezi düzenlendiği kaydedildi.

Ultra-Ortodoks Yahudiler, mezar ziyareti için İsrail ordusu korumasında Lübnan'a girdi

ÜLKELERİNE GERİ GÖNDERDİLER

İki hafta önce İsrail ordusu, yasa dışı şekilde sınırı geçerek Lübnan'a giren 20 İsrailli Hasidik Yahudi'yi yakalayarak ülkeye geri göndermiş, bu kişilerden bazıları tutuklanmıştı.

Ultra-Ortodoks Yahudiler, mezar ziyareti için İsrail ordusu korumasında Lübnan'a girdi

Geçen ay meydana gelen başka bir olayda ise düzinelerce ultra-Ortodoks Yahudi, Lübnan sınırını geçerek mezara ulaşmıştı. Hasidik Yahudilerin, bu bölgeye düzenli geziler düzenlenmesi için İsrail ordusuyla görüşmeler yaptığı iddia edilmiş, ancak İsrail ordusu bu iddiaları doğrulamaktan kaçınmıştı.

Ultra-Ortodoks Yahudiler, mezar ziyareti için İsrail ordusu korumasında Lübnan'a girdi

İSRAİL'İN LÜBNAN'DA DEVAM EDEN İŞGALİ

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te ateşkese varılmıştı. Ateşkes kapsamında İsrail ordusunun 60 gün içinde Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği noktalardan çekilmesi gerekiyordu. Ancak İsrail, Lübnan ordusunun ülkenin güneyinde kontrolü tam olarak ele almadığını ileri sürerek işgal süresini 18 Şubat'a kadar uzatmıştı. İsrail ordusunun çekildiği 11 bölgede 18 Şubat'ta Lübnan askerleri konuşlanırken, İsrail sınır hattındaki 5 noktada işgalin devam edeceği yönünde açıklama yaptı.

Ultra-Ortodoks Yahudiler, mezar ziyareti için İsrail ordusu korumasında Lübnan'a girdi
Kaynak: AA / Erdem Aksoy - Dünya
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