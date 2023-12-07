Ülkesinde eleştirilerin hedefi olan Yunan Bakan, Erdoğan'ın önünde eğildiği görüntülere açıklık getirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu Yunanistan'da, Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu tarafından Cumhurbaşkanlığı Merkezinde resmi törenle karşılandı. Erdoğan'ın binaya girdiği sırada, Yunan Dışişleri Bakanı Georgios Gerapetritis'in eğilmesi dikkat çekti. Ülkesinde tepki gösterilen Gerapetritis, "Erdoğan'ın değil Cumhurbaşkanı Sakelaropulu'nun önünde eğildim. Bir devlet başkanına her zaman gerekli saygıyı gösteririm." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Yunanistan'da mevkidaşı Katerina Sakelaropulu ile görüşmesi esnasında Yunan Dışişleri Bakanı Georgios Gerapetritis'in eğilmesi objektiflere yansıdı. Ülkesinde tepki gören Gerapetritis, katıldığı bir canlı yayında yaptığı açıklamada "Erdoğan'ın değil Cumhurbaşkanı Sakelaropulu'nun önünde eğildim. Bir devlet başkanına her zaman gerekli saygıyı gösteririm. Sayın Erdoğan'ı sabah havaalanında karşıladım. Görüntüler ortada." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin beşinci toplantısı kapsamında resmi ziyarette bulunduğu Yunanistan'da, Cumhurbaşkanı Sakelaropulu tarafından Cumhurbaşkanlığı Merkezinde resmi törenle karşılandı.

"BİR DEVLET BAŞKANINA HER ZAMAN SAYGI GÖSTERİRİM"

Erdoğan'ın binaya girdiği sırada, Yunan Dışişleri Bakanı Georgios Gerapetritis'in eğilmesi dikkat çekti. Ülkesinde tepki gösterilen Bakan Gerapetritis sessizliğini bozdu. Katıldığı bir canlı yayında konuşan Gerapetritis, "Erdoğan'ın değil Cumhurbaşkanı Sakelaropulu'nun önünde eğildim. Bir devlet başkanına her zaman gerekli saygıyı gösteririm. Sayın Erdoğan'ı sabah havaalanında karşıladım. Görüntüler ortada." dedi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Gerapetritis