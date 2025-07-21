Ukraynalı yetkili, Putin'e ihanet eden pilotun öldürüldüğü otelde ölü bulundu

İspanya'nın Villajoyosa kentindeki bir apartman kompleksinde, eski Ukraynalı bir devlet görevlisi olan Igor Hrushevsky, yüzme havuzunda ölü bulundu. Bu olay, bölgede daha önce Rusya'dan Ukrayna'ya kaçan pilot Maksim Kuzminov'un öldürüldüğü aynı yerde yaşandı.

Hrushevsky, Ukrayna İçişleri Bakanlığı'nda daha önce görev yapmıştı. Yerel medya, havuzda yüzüstü şekilde bulunan adamın kulağından kan geldiğini, ancak başka herhangi bir darp izine rastlanmadığını bildirdi. Çevredekiler ilk müdahaleyi yapsa da Hrushevsky kurtarılamadı. Ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

Bu olay, 2024 yılında aynı komplekste öldürülen Rus pilot Maksim Kuzminov'u akıllara getirdi. Kuzminov, Rusya'dan Ukrayna'ya Mi-8 tipi bir askeri helikopterle kaçmış ve Ukrayna'ya sığınmıştı. Bu kaçışı nedeniyle Putin yönetiminin hedefi haline gelen pilot, daha sonra İspanya'ya taşınarak Villajoyosa'da yeni bir hayat kurmaya çalışıyordu.

Ancak İspanyol yetkililere göre, Kremlin'e bağlı suikast timleri, Kuzminov'un izini sürerek onu altı kurşunla öldürdü. Cesedi, yaşadığı apartmanın otoparkında bulundu. Ukrayna'ya sığınmadan önce iki mürettebat arkadaşını öldürdüğü öne sürülen pilotun, 400 bin sterlin karşılığında Rus helikopterini teslim ettiği iddia ediliyor.

Hrushevsky'nin ölümü, benzer bir yönteme sahip olması nedeniyle soru işaretleri doğurdu. İspanyol polisi, Rusya karşıtı kişilere yönelik başka infazların da yaşanabileceği uyarısında bulunuyor.

İspanya'da yaşayan Rus ve Ukraynalı topluluklar arasında gerginlik artarken, Kremlin'in Avrupa'da muhaliflerine yönelik operasyonları da uluslararası endişeye yol açıyor.