Ukrayna'nın doğusundaki Daçne köyünde babasını, büyükannesini ve büyükbabasını kaybeden gazeteci Anastasiya Gribanova, ailesinin nasıl öldüğünü kendisi araştırdı. BBC Dünya Servisi için savaşı izleyen Gribanova, BBC'de yayımlanan araştırmasında, Rusya'yı destekleyen annesinin ölümlerden Ukrayna'yı sorumlu tuttuğunu anlattı.

Gribanova geçen yıl şubat ayında annesinden bir mesaj aldı: "Büyükannen, büyükbaban ve Serezha artık yok. Kimse kalmadı." Sibirya doğumlu annesi, 2022'deki işgalin başından beri Rusya'yı destekliyordu. Gribanova, savaş başladığında Moskova'da yaşayan ve taraf tutmayı reddeden kız kardeşi Saşa ile de küsmüştü.

BABASI SERADA TOPRAĞA VERİLDİ

Rusya, Daçne'yi ele geçirdiğini 14 Şubat 2025'te duyurdu; köy o tarihten beri Moskova'nın denetiminde. Köye gidemeyen Gribanova, komşulara köyün mesajlaşma grubundan ulaştı. Babasını son gören komşu, 26 Ocak'ta onu yaralı bulduğunu, babasının bir İHA'nın kendisini "sıyırdığını" söyleyip ilk yardım çantası istediğini, birkaç saat sonra döndüğünde ise onu ölü bulduğunu anlattı. Komşular cenazeyi bir seraya gömdü. İHA'yı hangi tarafın kullandığı bilinmiyor; ancak o dönemde köyün sürekli Rus İHA'larının hedefi olduğu belirtiliyor.

KÖYLÜLER UKRAYNA ASKERLERİNİ SUÇLADI, KANIT YOK

Büyükanne ve büyükbabasının ölümü ise daha karmaşık. Onları son gören komşu, ocak ayının ikinci yarısında Ukraynaca konuşan iki askerin evine girdiğini, birinin kendisine silah doğrulttuğunu, diğerinin yaşlı çiftin kaldığı eve gittiğini söyledi. Ertesi gün evin kapısı açıktı; çift ölü bulundu. Gribanova'nın konuştuğu köylülerin çoğu Ukrayna askerlerini sorumlu tutuyor; ancak ölümlere tanık olan yok ve anlatılanlar bağımsız kaynaklarca doğrulanamadı.

Cenazeler yaklaşık 20 ay sonra mezardan çıkarılarak işgal altındaki bölgede bir morga götürüldü. Adli tıp uzmanı, büyükannenin kafatasındaki patlayıcı kaynaklı yaralanma nedeniyle öldüğünü, ancak buna neyin yol açtığını belirleyemediğini; büyükbabanın bedeninde ise belirgin bir yaralanma izi olmadığını söyledi. Gribanova'nın incelediği askeri haritalar, ölümlerin yaşandığı hafta sokağın hâlâ Ukrayna güçlerinin elinde olduğuna, cephe hattının ise hızla değiştiğine işaret ediyor.

Ukrayna ordusu, çiftin nasıl öldüğüne ya da askerlerinin sorumlu olduğuna dair doğrulanmış bir kanıt bulunmadığını, bu tür iddiaları soruşturmanın kolluk kuvvetlerinin işi olduğunu bildirdi. Rusya Savunma Bakanlığı ve Rusya'nın Londra Büyükelçiliği sorulara yanıt vermedi.

ÜÇ YIL SONRA KARDEŞİYLE BULUŞTU

Gribanova, araştırma sırasında yeniden konuşmaya başladığı kız kardeşiyle yaklaşık üç yıl sonra, kardeşinin artık yaşadığı Belgrad'da buluştu. Kız kardeşi, kendisi de Sırbistan'a taşınan annelerini arayıp telefonu hoparlöre aldı. Gribanova "Merhaba anne, ben Nastya" dediğinde önce sessizlik oldu, ardından annesi ağlayarak "Nastya, canım, merhaba" diye karşılık verdi.

Gribanova, ailesinin cenazelerinin işgal altındaki topraklarda bulunduğunu, onlara gerektiği gibi veda edip edemeyeceğini bilmediğini söylüyor.

Kaynak: BBC