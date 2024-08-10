Üye Girişi
Haberler
BBC

Ukraynalı Askerler Rusya'nın İçlerine İlerliyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna ordusunun Rusya'nın sınırlarının içine girerek gerçekleştirdiği karşı saldırı devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukraynalı askerlerin püskürtülmesi için mücadelenin sürdüğünü belirtti. Kursk'taki çatışmaların nükleer santrale yaklaşması nedeniyle Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu uyarıda bulundu.

Rusya’nın batısında yer alan Kursk şehrindeki Ukraynalı askerlerin ilerleyişi devam ediyor.

Ukrayna ordusunun beş gündür sürpriz bir şekilde Rusya’nın sınırlarının içine girerek gerçekleştirdiği karşı saldırısı sürüyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, Cuma günü yaptığı açıklamada Ukraynalı askerlerin püskürtülmesi için mücadelenin sürdüğünü belirtti, 24 saat içinde 280 Ukraynalı askerin hayatını kaybettiğini açıkladı, ancak bu sayı teyit edilemedi.

Ukrayna ordusunun Rusya’nın 10 kilometre derininde ilerleyişini sürdürdüğü düşünülüyor.

Rusya’nın Ukrayna’yı Şubat 2022’de işgal etmesinden beri ilk defa Ukrayna Rusya’nın bu kadar içerisine girebildi.

Ukrayna açık bir şekilde operasyonu üstlenmedi, ancak Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya’nın işgalinin sonuçlarını “hissetmesi” gerektiğini söyledi.

Kursk’taki çatışmaların nükleer santrale yaklaşması dolayısıyla Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA), iki tarafa da nükleer bir kazanın yaşanmaması için dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Kursk’taki bazı kişiler tahliye edilerek trenlerle Moskova’ya gönderildi. AFP’ye konuşan bir görgü tanığı, “Korkunç, bombalıyorlar” dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Kursk’a ağır silahlarla donatılmış daha fazla askerin konuşlandırıldığını açıkladı.

Komşu Belgorod ve Bryansk bölgelerinde de terörle mücadele operasyonun başlatılması durumun ağır olduğuna gözler önüne seriyor.

Diğer yandan Ukrayna ordusu, Cuma günü Rusya’da bulunan bir askeri depoyu hedef aldığını, yüzlerce kanatlı bombanın yok edildiğini açıkladı.

Ukrayna’nın saldırıları üzerine Rusya, Ukrayna’daki Kostyantynivka kasabasındaki bir alışveriş merkezini hedef aldı.

Ukraynalı yetkililere göre saldırıda 14 kişi hayatını kaybetti, 43 kişi yaralandı.

Evler, dükkanlar ve onlarca araba zarar gördü.

Rus rublesi ise haftanın son işlem gününde dolara karşı yüzde 2,5 değer kaybetti.

BBC

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Ukrayna Rusya Uluslararası Güvenlik Enerji Politika Dünya Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Zaha hangi takıma transfer olacak? Wilfried Zaha'nın yeni takımı hangisi? Fenerbahçe muhtemel ilk 11'ler! Fenerbahçe-Adana Demirspor maçının ilk 11'i belli oldu mu? Türkiye-Brezilya maçı bitti mi, kaç kaç? Türkiye-Brezilya voleybol maç özeti! CANLI ANLATIM | Türkiye-Brezilya voleybol maçı canlı yayın izle! Paris 2024 Filenin Sultanları bronz madalya Beyza Arıcı kimdir, kaç yaşında? Beyza Arıcı boyu kaç, hangi mevkide oynuyor? TÜRKİYE-BREZİLYA MAÇI CANLI YAYIN | TRT 1 canlı izleme linki! TRT 1 VE TRT Spor şifre, frekans bilgisi nedir? TÜRKİYE-BREZİLYA VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE! Türkiye-Brezilya voleybol canlı yayın izleme bilgileri... MİLLİ MAÇ TRT 1 CANLI İZLE! Türkiye-Brezilya maçı canlı izle! Paris 2024 Olimpiyatları Kadınlar bronz madalya Türkiye-Brezilya maçı hangi kanalda? TRT 1 YAYIN AKIŞI 10 AĞUSTOS: Bu akşam TRT 1'de hangi maçlar ve diziler var? Türkiye-Brezilya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Olimpiyat Oyunları Türkiye-Brezilya maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Çukurova Uluslararası Havalimanı açıldı mı, uçuşlar başladı mı? Çukurova Havalimanı nerede? Antalyaspor-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Antalyaspor-Göztepe maçı şifresiz mi? Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı şifresiz mi? Kasımpaşa-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kasımpaşa-Konyaspor maçı şifresiz mi? 10 Ağustos TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? Nike online satış kapandı mı, sipariş neden verilmiyor? Nike tarafından açıklama geldi MasterChef Zübeyde kimdir? 2024 MasterChef Zübeyde kaç yaşında, nereli? MasterChef yedeklerden ana kadroya kim girdi? 11 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları: 11 Ağustos terazi, oğlak, akrep burcu yorumu! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Konya elektrik kesintisi! (10-11 Ağustos GÜNCEL) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi! MEDAŞ elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title