Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Salavat-ı Şerif okuyarak Ramazan Bayramı'nı kutladı - Haberler

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Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Salavat-ı Şerif okuyarak Ramazan Bayramı'nı kutladı

AA - Dünya
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Ukrayna Silahlı Kuvvetleri korosu, Salavat-ı Şerif okudukları video ile İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı. Sosyal medyada paylaşılan video beğeni topladı.

Ramazan Bayramı sevincini yaşayan İslam alemine, dünyanın dört bir yanından kutlama mesajları gelmeye devam ediyor. Bu mesajlar içerisinde en çok konuşulan ise Ukrayna'nın paylaştığı video oldu.

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Ukrayna Silahlı Kuvvetleri korosu, Salavat-ı Şerif okuyarak İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı. Videonun sonunda Türkçe olarak "Ramazan Bayramı'nız mübarek olsun" denilmesi de dikkat çekti.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Salavat-ı Şerif okuyarak Ramazan Bayramı'nı kutladı

"ORTAK EYLEMLERİNİZ İÇİN İÇTENLİKLE TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Ordunun sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, şu ifadelere yer verildi: "Sevgili Ukrayna Müslümanları, askerler ve siviller ve diğer ülkelerden ortaklarımız! Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Ramazan'ı tebrik ediyor ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü yeniden sağlamak için ortak eylemleriniz için içtenlikle teşekkür ediyor.

Ramazan bayramının başladığı bu günde, insan kişiliğinin manevi bileşenine büyük önem verilir, bu nedenle Müslümanlar geleneksel olarak bu geceyi akrabalarla bir araya gelerek ve Allah'a dua ederek geçireceklerdir.

Bayramınızı tebrik eder, Allah'ın Ukrayna'nın birliği ve Kırım'ın kurtuluşu, tüm mültecilerin evlerine geri dönüşü, Rus saldırganlığı ile parçalanan ailelerin yeniden birleşmesi, herkesin serbest bırakılması için dualarınızı duymasını içtenlikle diliyoruz."

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Salavat-ı Şerif okuyarak Ramazan Bayramı'nı kutladı

AA / Dünya

Ramazan Bayramı, Salavat, Ukrayna, İslam, Dünya, Güncel, Haberler

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