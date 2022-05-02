Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Salavat-ı Şerif okuyarak Ramazan Bayramı'nı kutladı

Ramazan Bayramı sevincini yaşayan İslam alemine, dünyanın dört bir yanından kutlama mesajları gelmeye devam ediyor. Bu mesajlar içerisinde en çok konuşulan ise Ukrayna'nın paylaştığı video oldu.

KLİBİN SONUNDA TÜRKÇE MESAJ

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri korosu, Salavat-ı Şerif okuyarak İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı. Videonun sonunda Türkçe olarak "Ramazan Bayramı'nız mübarek olsun" denilmesi de dikkat çekti.

"ORTAK EYLEMLERİNİZ İÇİN İÇTENLİKLE TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Ordunun sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, şu ifadelere yer verildi: "Sevgili Ukrayna Müslümanları, askerler ve siviller ve diğer ülkelerden ortaklarımız! Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Ramazan'ı tebrik ediyor ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü yeniden sağlamak için ortak eylemleriniz için içtenlikle teşekkür ediyor.

Ramazan bayramının başladığı bu günde, insan kişiliğinin manevi bileşenine büyük önem verilir, bu nedenle Müslümanlar geleneksel olarak bu geceyi akrabalarla bir araya gelerek ve Allah'a dua ederek geçireceklerdir.

Bayramınızı tebrik eder, Allah'ın Ukrayna'nın birliği ve Kırım'ın kurtuluşu, tüm mültecilerin evlerine geri dönüşü, Rus saldırganlığı ile parçalanan ailelerin yeniden birleşmesi, herkesin serbest bırakılması için dualarınızı duymasını içtenlikle diliyoruz."

AA / Dünya