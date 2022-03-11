Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov'dan dünyayı korkutan iddia: Rusya, provokasyon için Belarus'u vuracak - Haberler

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Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov'dan dünyayı korkutan iddia: Rusya, provokasyon için Belarus'u vuracak

İhlas Haber Ajansı - Dünya
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Rusya-Ukrayna savaşında 16. güne girilirken Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov'dan korkutan bir iddia geldi. Reznikov, Rus savaş uçaklarının provokasyon amacıyla müzakerelerin yapıldığı şehre saldırı planladığını iddia ederek, "Rusya şu anda bir dizi kanlı provokasyon hazırlıyor. Öncelikle Belarus'un Brest kentine bağlı Kopani ve Stolin bölgelerini vuracaklar" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının Ukrayna- Belarus sınırına yakın mesafede yer alan bölgeleri vuracağını iddia etti.

Bakan Reznikov yaptığı yazılı açıklamada, "Ukrayna halkına sesleniyorum. Güvenilir ve teyit ettiğimiz bilgilere göre Rus İşgal Kuvvetleri Komutanlığı şu anda bir dizi kanlı provokasyon hazırlıyor. Ukrayna- Belarus sınırı yakınında yer alan Belarus Cumhuriyeti topraklarındaki çok sayıda yerleşim yerini vurmaya hazırlanıyor. Öncelikle Belarus'un Brest kentine bağlı Kopani ve Stolin bölgelerini vuracaklar" dedi.

Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov'dan dünyayı korkutan iddia: Rusya, provokasyon için Belarus'u vuracakOleksiy Reznikov

Provokasyonun amacını Belarus'un Ukrayna'ya saldırısı olarak tarif eden Reznikov, "Provokasyonun amacı Belarus'un mevcut liderliğini Ukrayna'ya karşı savaşa zorlamaktır. Moskova seni kanla bağlamaya çalışıyor. Ukrayna ordusunun Belarus'a karşı herhangi bir saldırgan eylem planlamadığını ve planlamayacağını garanti ederim" ifadelerini kullandı.

Bakan Reznikov ayrıca Belarus'a seslenerek, "Savaşın 15.günü itibariyle 12 binden fazla Rus askeri öldürüldü. Ülkenizin bu savaşa dahil olmasına izin vermeyin. Sevdiklerinizin hayatlarını kurtarın. Kremlin'in Belarus'un geleceğini yok etmesine izin vermeyin" şeklinde konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Dünya

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Yorumlar (5)

Eğrioturdoğrukonuş:

bu tür uygulama planları yıllardır ABD ve İsrail yapıyor zaten

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Cumali:

Adam bakan değil,,sanki komplo teorisyeni mübarek...hemen hollywood a transfer edin gitsin :DDD

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brtcn :

Boş haber Belarus demek Rusya demek başındakini de Rusyanın valisi gibi düşünün.

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