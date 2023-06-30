Ukrayna Ordusu, Rus Mevzilerine İHA'larla Saldırıyor

Ukrayna ordusu, Bahmut yönünde Rus askeri güçlerinin mevzilerine saldırı düzenlemek için insansız hava araçlarını (İHA) aktif şekilde kullanıyor. Rusya ile Ukrayna arasında savaş devam ederken, Donetsk bölgesinde Bahmut yönündeki cephede yoğun çatışmalar yaşanıyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı 57. Motorlu Piyade Tugayı'nın birlikleri, Bahmut'a yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Çasiv Yar şehrinin yakınlarında İHA'larıyla askeri görevlerini yerine getiriyor. Bölgede, İHA'lar ile keşif yapan Ukraynalı askerler, Rus ordusunun mevzilerini tespit ederek, cephedeki piyade birliklerine destek veriyor.

Ukrayna ordusu, Bahmut yönünde Rus askeri güçlerinin mevzilerine saldırı düzenlemek için insansız hava araçlarını (İHA) aktif şekilde kullanıyor.

Rusya ile Ukrayna arasında savaş devam ederken, Donetsk bölgesinde Bahmut yönündeki cephede yoğun çatışmalar yaşanıyor.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı 57. Motorlu Piyade Tugayı'nın birlikleri, Bahmut'a yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Çasiv Yar şehrinin yakınlarında İHA'larıyla askeri görevlerini yerine getiriyor.

Bölgede, İHA'lar ile keşif yapan Ukraynalı askerler, Rus ordusunun mevzilerini tespit ederek, cephedeki piyade birliklerine destek veriyor.

Söz konusu bölgedeki askeri hareketliliği takip eden Anadolu Ajansı (AA) ekibi, İHA'ların çalışma sürecini görüntüledi.

"Tugayımızın bölgedeki gözleriyiz"

57. Motorlu Piyade Tugayı'na bağlı İHA birliği başı İgor, İHA'lar ile çeşitli görevler yerine getirdiklerini belirterek, "Tugayımızın bölgedeki gözleriyiz." dedi.

Ön cephedeki birliklere destek sağladıklarını vurgulayan İgor, "Faaliyet göstermemiz gereken bir yer belirlendi ve burada keşifler yapıyoruz. Rus askerinin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu noktaları ve hareketliliği keşfediyoruz. Elde ettiğimiz bilgileri karargahımıza bildiriyoruz. Topçu birliklerinin devreye girmesini ve keşfettiğimiz noktalara saldırı düzenlemelerini sağlıyoruz." ifadesini kullandı.

Ukraynalı askerlerin bulunduğu pozisyonlardaki durumu da takip ettiklerini aktaran İgor, askerlerin yaralanması durumunda karargaha bilgi verdiklerini kaydetti.

İHA'ların çalışma süreciyle ilgili bilgi veren İgor, şunları söyledi:

"Dronlarımız günde en az 20 uçuş yapıyor. Dronların uçuş sayısı bataryaya bağlı. Bir bataryanın kapasitesi 30 dakikalık sonra bataryaları şarj ediyoruz. Elimizdeki batarya sayısı da az olduğu için her uçuş sonrası onları şarj ediyoruz. İki ekip şeklinde çalışıyoruz. Dolayısıyla dronları çifter şekilde çalıştırıyoruz. Dronlardan biri, bölgede keşif yapıyor ve vurulabilecek yerlerle ilgili diğer dron ekibine bilgi gönderiyor. İkinci dron da patlayıcıyla halihazırda bekliyor, gerektiğinde devreye girerek potansiyel yerleri vuruyor."

"Zafer elde edeceğimizden eminim"

İgor, yaz döneminde dronların çalışmasının zorlaştığına işaret ederek, "Yazın her yer yeşil olduğu için hedeflerin vurulması konusunda garanti veremiyorum. Güzün ve kışın alan açık oluyor. Yaz döneminde ise Rus askerleri, yeşilliklerin arasına saklanabiliyor. Düşman da aynı şekilde çalışıyor." diye konuştu.

Ukrayna ordusunun savaşı kazanacağına inandığının altını çizen İgor, "Zafer elde edeceğimizden eminim. Çatışmaların süresi konusunda bir şey diyemem ama çatışmalar, çok uzun sürmez. Elbette, savaşın sona ermesini istiyoruz. Askeri sırları aktaramam ancak savaş ileride sona erecek." ifadelerini kullandı.