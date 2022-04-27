Yeni silahlarla güçlenen Ukrayna ordusu, savaşın 63. gününde Rusya'yı vurdu

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 63. gününde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Ordunun artık karşı saldırı yapmak için gerekli silahları elde etmeye başladığını duyuran Ukraynalı yetkililer, silahlı birliklerin eskisinden çok daha güçlü olduğunu kaydetti.

SAVAŞIN BAŞINDAN BERİ EN BÜYÜK 3. SALDIRI

Kiev yönetiminden gelen açıklamanın ardındansa savaşın başladığı günden bu yana gerçekleşen en büyük 3. saldırı yapıldı. Rusya'yı tam kalbinden vuran füze saldırısıyla bir askeri mühimmat deposu ile petrol tesisi imha edilirken, bölgeden çok sayıda gazetecinin paylaştığı görüntüler sosyal medyada büyük ses getirdi.

ALEVLER GÖĞE KADAR YÜKSELDİ

İnternete düşen videolarda, alevlerin göğe kadar yükseldiği anlar yer alırken, Rusya'dan saldırıya ilişkin herhangi bir resmi açıklama ise gelmedi.

RUS ORDUSU 22 BİNDEN FAZLA ASKER KAYBETTİ

Öte yandan Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun savaşın başladığı günden bu yana yaklaşık 22 bin 400 asker, 185 uçak, 155 helikopter ve 939 tank kaybettiğini bildirdi. Rus güçleri 1666 araç, 8 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 207 insansız hava aracını da kaybetti. Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.