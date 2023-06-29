Ukrayna Ordusu Bahmut Yönünde Saldırılara Devam Ediyor

Ukrayna ordusu, Bahmut yönünde saldırılara devam ederken, topçu sistemleriyle bölgede bulunan Rus mevzilerine yönelik yoğun atışlar yapıyor. Rusya'nın, 24 Şubat 2022'de Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaşta, Donetsk bölgesindeki Bahmut yönünde yoğun çatışmalar sürüyor. Bahmut'a yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Çasiv Yar şehrinin yakınlarında ise Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı 57. Motorlu Piyade Tugayı topçularla saldırılar gerçekleştiriyor. Burada, Rus mevzilerine yoğun atışlar yapan Ukraynalı askerler, temas hattında bulunan piyade birliklerine destek veriyor.

Ukrayna ordusu, Bahmut yönünde saldırılara devam ederken, topçu sistemleriyle bölgede bulunan Rus mevzilerine yönelik yoğun atışlar yapıyor.

Rusya'nın, 24 Şubat 2022'de Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaşta, Donetsk bölgesindeki Bahmut yönünde yoğun çatışmalar sürüyor.

Bahmut'a yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Çasiv Yar şehrinin yakınlarında ise Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı 57. Motorlu Piyade Tugayı topçularla saldırılar gerçekleştiriyor.

Burada, Rus mevzilerine yoğun atışlar yapan Ukraynalı askerler, temas hattında bulunan piyade birliklerine destek veriyor.

Anadolu Ajansı (AA) ekibi de söz konusu bölgede, cephe hattındaki hareketliliği görüntüleyerek, askerlerden duruma ilişkin bilgi aldı.

"Gün içinde birçok hedef vurabiliyoruz"

57. Motorlu Piyade Tugayı'na bağlı topçu tabur başı Mihaylo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bahmut tarafında savaşan piyade birliklerine destek atışları yaptıklarını belirterek, "'2S1 Gvozdika' motorlu obüs ile gün içinde çok atış yapılıyor. Bu araç mekanik olduğu için sağlam çalışıyor. Şu anda elimizde olan en iyi teçhizattan biri." dedi.

Söz konusu teçhizatla 13 kilometreye kadar atış yaptıklarını aktaran Mihaylo, gün içinde birçok hedef vurabildikleri bilgisini paylaştı.

Hedefleri vurma süreciyle ilgili bilgi veren Mihaylo, "İstihbaratımız bize hedefleri, Rus askerlerinin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu pozisyonları bildiriyor. Biz de bu hedefleri vuruyoruz. Dronlar ise hedeflerin vurulup vurulmadığını tespit ediyor. Buna göre yeni hedeflerin yeri geliyor." diye konuştu.

Taburdaki askerlerden İgor da 2015'ten beri orduda savaştığını vurgulayarak, "Ailem, Mıkolayiv'de bulunuyor. Orada durum daha sakin. Çocuklarım ise Almanya'da." ifadesini kullandı.

İgor, Rusya'ya karşı savaşı kazanacaklarına ve ülkede barışın sağlanacağına inancını yitirmediğini dile getirdi.