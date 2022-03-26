Ukrayna'nın Lviv kenti roketlerle vuruldu! Vatandaşlar sığınaklara yönlendirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ukrayna'nın Lviv kenti roketlerle vuruldu! Vatandaşlar sığınaklara yönlendirildi

Haberler.com - Emre İliksiz - Dünya
 - Güncelleme:

Ukrayna-Polonya sınırındaki Lviv kenti yakınlarında art arda patlamalar meydana geldi. Belediye Başkanı Andriy Sadoviy, "Lviv vuruldu. Ordudan resmi açıklama bekliyoruz. Olay yerinden fotoğraf görüntü lütfen yayınlamayın. Sığınaklarda kalın" dedi. 2 roketle yapılan saldırılarda ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın 31. gününde de çatışmalar ve bombardımanlar devam ediyor. Ülkenin batısındaki Lviv kenti yakınlarında arka arkaya patlamalar meydana geldi. 2 roketle yapılan saldırılarda 5 kişi yaralandı.

"LVIV VURULDU, SIĞINAKLARDA KALIN"

Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadoviy, "Lviv vuruldu. Ordudan resmi açıklama bekliyoruz. Olay yerinden fotoğraf görüntü lütfen yayınlamayın. Sığınaklarda kalın" dedi.

"BÖLGEDEN DUMANLAR YÜKSELDİ"

Saldırılar sonucu bir bölgeden dumanlar yükseldiği görülürken, Lviv Belediye Meclisi üyesi İgor Zinkevcki ise "Lviv'de üç büyük patlama oldu. Herkes sakin olsun ve sığınaklarda kalsın" dedi.

Ukrayna'nın Lviv kentinde art arda patlamalar: Sığınaklarda kalın

Ukrayna'nın Lviv kentinde art arda patlamalar: Sığınaklarda kalın

Haberler.com / Emre İliksiz - Dünya

Ukrayna, Rusya, Lviv, Dünya, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title