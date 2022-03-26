Ukrayna'nın Lviv kenti roketlerle vuruldu! Vatandaşlar sığınaklara yönlendirildi

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın 31. gününde de çatışmalar ve bombardımanlar devam ediyor. Ülkenin batısındaki Lviv kenti yakınlarında arka arkaya patlamalar meydana geldi. 2 roketle yapılan saldırılarda 5 kişi yaralandı.

"LVIV VURULDU, SIĞINAKLARDA KALIN"

Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadoviy, "Lviv vuruldu. Ordudan resmi açıklama bekliyoruz. Olay yerinden fotoğraf görüntü lütfen yayınlamayın. Sığınaklarda kalın" dedi.

"BÖLGEDEN DUMANLAR YÜKSELDİ"

Saldırılar sonucu bir bölgeden dumanlar yükseldiği görülürken, Lviv Belediye Meclisi üyesi İgor Zinkevcki ise "Lviv'de üç büyük patlama oldu. Herkes sakin olsun ve sığınaklarda kalsın" dedi.