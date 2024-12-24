Ukrayna, Kuzey Kore askerlerini dronlarla böyle avladı

Kuzey Kore? lideri Kim Jong-un'un Rusya saflarında savaşmaları için Ukrayna'daki cepheye gönderdiği askerler bir kez daha görüntülendi. Ukrayna tarafından yayımlanan görüntülerde, Kuzey Koreli askerlerin kamikaze dronlar tarafından avlandığı anlar gözler önüne serildi.

DRONLAR KUZEY KORE ASKERLERİNİ AVLADI

Görüntülerde, kamikaze dronlarla hedef alınan Kurshchina bölgesindeki Kuzey Koreli askerlerin açık bir alanda kaçmaya çalıştığı anlar yer aldı. Askerlerin dronları ateş açarak etkisiz hale getirmeye çalıştığı da görüldü.