Üye Girişi
Haberler
Bakan Yerlikaya: Balıkesir'deki mühimmat fabrikasındaki patlamada 11 kişi vefat etti
Bakan Yerlikaya olay yerinde! Patlamada ölü sayısı değişti
Suriye'de tüm muhalif gruplar Savunma Bakanlığı altında birleşecek
İlk adım atıldı! Yanı başımızda 300 bin kişilik ordu kuruluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriyelilerin dönüşüyle ilgili dikkat çeken talimat
Erdoğan'dan Suriyelilerin dönüşü için dikkat çeken talimat
Serdar Ortaç, mahkemede aylık gelirini açıkladı
"Öldüm, bittim" diyordu, mahkemede aylık gelirini açıkladı

Ukrayna, Kuzey Kore askerlerini dronlarla böyle avladı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Ukrayna'daki savaş cephesine gönderdiği askerler kamikaze dronlar tarafından hedef alındı. Yayımlanan görüntülerde, Kuzey Koreli askerlerin kaçışları ve dronları etkisiz hale getirmeye çalıştığı anlar yer aldı.

Kuzey Kore? lideri Kim Jong-un'un Rusya saflarında savaşmaları için Ukrayna'daki cepheye gönderdiği askerler bir kez daha görüntülendi. Ukrayna tarafından yayımlanan görüntülerde, Kuzey Koreli askerlerin kamikaze dronlar tarafından avlandığı anlar gözler önüne serildi.

DRONLAR KUZEY KORE ASKERLERİNİ AVLADI

Görüntülerde, kamikaze dronlarla hedef alınan Kurshchina bölgesindeki Kuzey Koreli askerlerin açık bir alanda kaçmaya çalıştığı anlar yer aldı. Askerlerin dronları ateş açarak etkisiz hale getirmeye çalıştığı da görüldü.

Ukrayna, Kuzey Kore askerlerini dronlarla böyle avladı
Haberler.com / Umut Halavart - Dünya
img

Orta Doğu'nun önemli aktörü soluğu Erdoğan'ın yanında aldı
img

Ödül törenine damga vuran sözlerine yıllar sonra açıklık getirdi
img

'Yakışıklı Güvenlik'in o makamda ne işi var? Görüntüye tepki yağıyor
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıvolkan yucebas:

ya rusya seni gözümüzde cokmu buyutyoruz nedir senin bir gecede yerle bir etmen gerekmiyomuydu kore den adam bile aldin hala bi cacık çıktığı yok

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMetin Dalhançer:

Ulan kore senın ne işin var orada sanane yazık günah değilmi o askerlere resmen ölüme yolladın hepsini

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Magazin dünyasına damga vurdular! İşte 2024 raporunda zirvedeki isim
Magazin dünyasına damga vurdular! İşte 2024 raporunda zirvedeki isim
'Sığınmacılarla ilgili 2 duruma dikkat etmeliyiz'
"Sığınmacılarla ilgili 2 duruma dikkat etmeliyiz"
İki boksör trafikte kavgaya tutuştu, ortaya garip görüntüler çıktı
İki boksör trafikte kavgaya tutuştu, görüntüyü izlemeniz lazım
Öldü sanıyordu, 11 yıl sonra izlediği görüntüyle umutlandı: Videodaki benim oğlum
Oğlunu öldü sanıyordu, 11 yıl sonra izlediği video ile şoke oldu
'Yakışıklı Güvenlik'i makamında ağırlayan rektöre tepki yağıyor
'Yakışıklı Güvenlik'in o makamda ne işi var? Görüntüye tepki yağıyor
Bir ülkeden Esma Esad'a ömür boyu giriş yasağı
Bir ülkeden Esma Esad'a ömür boyu giriş yasağı

Son Dakika Haberleri

Sen Ağlama İstanbul 3. bölüm CANLI HD izle Star TV! 25 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 24 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Bahar 30. bölüm tek parça izle! Bahar son bölüm ful HD izleme linki Bahar 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 24 Aralık Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki! ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Alanya, Manavgat 24-25 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 24-25 Aralık Yüreğir, Çukurova, Sarıçam su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 24-25 Aralık Küçükçekmece, Pendik, Ümraniye su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 24-25 Aralık Menemen, Ödemiş, Seferihisar su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Nizip, İslahiye 24-25 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.