Ukrayna İçişleri Bakan Danışmanı: Wagner liderinin ölümü Rusya'da iç karışıklığa yol açabilir

Ukrayna İçişleri Bakan Danışmanı Anton Gerashchenko, Wagner lideri Yevgeny Prizgozhin'in ölümünün Rusya'da iç karışıklığa yol açabileceğini söyledi.

Resmi Telegram hesabından son gelişmeleri değerlendiren Gerashchenko, "Wagner yöneticileri Yevgeny Prigozhin ve Zaporijya bölgesinin sözde 'lideri' Dmitry Utkin'in ölümlerini doğruladı. Prigozhin'in uçağının düşmesi, uçakta olup olmadığına ve emri kimin verdiğine (Putin ya da onun adına) bakılmaksızın, Rusya'da ciddi bir iç krize yol açabilir" dedi.