Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Ukrayna Dışişleri Bakanı, Putin'in Trump ve Şi ile masada yeri olmadığını söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ukrayna Dışişleri Bakanı, Putin'in Trump ve Şi ile masada yeri olmadığını söyledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile aynı masada yeri olmadığını belirtti. Sybiha, Putin'in ancak ateşkes gibi ciddi bir adımla o masaya oturabileceğini söyledi.

UKRAYNA Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile aynı masada yeri olmadığını belirterek, "Putin küresel bir lider değil, bir savaş suçlusudur" dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna, ABD ve Rusya liderleri arasında üçlü bir görüşmenin savaşın daha erken bitmesine yardımcı olabileceğini, ancak Rusya, Çin ve ABD liderleri arasındaki bir üçlü zirvenin tam tersi etki yaratarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i savaşı sürdürmeye teşvik edeceğini kaydetti.

Putin'in böylesi bir zirveye davet edilmesinin kendisini yüceltme arzusunu besleyeceğini ifade eden Sybiha, "Ona hak etmediği bir itibar kazandırır. O küresel bir lider değildir, bir savaş suçlusudur. Rusya da küresel bir güç değildir, küresel bir sorundur" değerlendirmesinde bulundu.

'RUS EKONOMİSİ KÜÇÜLMEYE DEVAM EDİYOR'

Rusya'nın ekonomik ve askeri tablosuna dikkat çeken Sybiha, "Rus ekonomisi ABD ekonomisinden en az 13 kat, Çin ekonomisinden ise 8 kat daha küçüktür ve Rusların yaşam standartlarıyla birlikte hızla küçülmeye devam etmektedir. Rusya, kazanamayacağı ve bitirmeyi reddettiği başarısız bir savaşta 1,6 milyon askerini kaybetmiştir. Ağır yaptırımlar altında teknolojisi, sanayisi ve iş dünyası durgunlaşmaya devam etmektedir. Pratik veya ahlaki herhangi bir ölçüte göre Putin'in, Başkan Trump ve Şi ile aynı masada yeri yoktur" ifadelerini kullandı.

Putin'in o masada yer alabilmesinin tek yolunun barışa yönelik ciddi bir adım atması olduğunu belirten Sybiha, açıklamasını şöyle tamamladı:

"O koltuğu kazanmasını sağlayabilecek tek şey, böyle bir görüşmeden önce ateşkes teklifini kabul etmek gibi barışa yönelik ciddi bir adım olabilir. Bunun yerine tam tersini görüyoruz: Sivillere yönelik tırmandırılan terör. Bu terörü sürdürdüğü sürece hiçbir masada ona yer olmamalıdır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 15 sitede yayınlandı.
Rahibin ölmeden önce söyledikleri tüyler ürpertti

Rahibin feci sonu kamerada! Ölmeden önce söyledikleri tüyler ürpertti
Tır köprüden uçtu! Şehir bir anda ineklerle doldu

Gece yarısı bir anda otoyolda belirdiler! Gerçek sonra ortaya çıktı
Fransa'daki olaylar hükümeti sarstı! Bakan istifa etti, Macron kabul etmedi

Fransa'da protestolar hükümeti sarstı! İstifa krizi patlak verdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lüks otomobil bayisindeki etkinlik olay oldu! Kadınlar isyan etti

Otomobil bayisinde olay etkinlik! Kadınlar bu karelere isyan etti
Alanya'da dağlık alana kaçırılan kişiye zorla 15 milyon avroluk senet imzalatıldığı iddiası! 7 şüpheli adliyede

Dağa kaçırılıp zorla imzalatılan senedin tutarı dudak uçuklattı
Rapçi Motive, konserinde sahneye kalem atan seyircinin çıkarılmasını istedi

Ünlü rapçi kendisine kalem atan izleyiciyi affetmedi: Alın onu
Şenol Güneş, Trabzonspor-Beşiktaş maçını kazananını açıkladı

Trabzonspor-Beşiktaş maçını kazanacak takımı dile getirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan programa damga vuran sözler: Pençelerimizi sökmeye çalışacaklar

Programa damga vuran sözler: Pençelerimizi sökmeye çalışacaklar
İrfan Can Eğribayat'ın 12 yıllık fotoğrafı ortaya çıktı! Taraftarlar bunu konuşuyor

Yıllar sonra ortaya çıkan kare başına iş açtı
Midilli açıklarında göçmen faciası! Sürat teknesi sahil güvenlik gemisine çarptı: 1'i bebek 6 ölü

Yeni bir başlangıç umutları sulara gömüldü! 1'i bebek 6 kişi can verdi