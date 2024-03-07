Ukrayna Devlet Başkanının eşi Olena Zelenska'nın, Washington'da gerçekleştirilecek Birliğin Durumu konuşmasına katılma davetini reddetti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin eşi Olena Zelenska'nın, yarın Washington'da gerçekleştirilecek Birliğin Durumu (State of Union) konuşmasına katılma davetini reddettiği ortaya çıktı. Bu kararını yoğun programı gerekçe gösterdi.

ABD Başkanı tarafından yıllık olarak yapılan bu konuşma, Washington'da politik takvimin en önemli etkinliklerinden biri olarak kabul ediliyor. Washington Post'ta yer alan habere göre, Beyaz Saray'ın Zelenska'ya gönderdiği daveti, Ukrayna first lady'sini Joe Biden'ın eşi Jill Biden ve Rus muhalif Aleksey Navalni'nin eşi Yulia Navalnaya'nın yanına oturtmayı planladığı iddia ediliyor.

Washington'ın, Kongre'deki konuşmasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı direnişin sembolü olan bu iki kadını bir araya getirerek bir mesaj vermeyi hedeflediği öne sürülüyor. Ancak Kiev'e yakın kaynaklar, Navalnaya'nın varlığının Ukrayna tarafında rahatsızlık yarattığını belirtti.

Aleksey Navalni, geçen ay tutuklu bulunduğu cezaevinde hayatını kaybetmişti. Rusya'da Putin karşıtı muhalefetin lideri olarak bilinmesine rağmen, 2014'te Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunu savunduğu için Ukrayna'da şüpheyle karşılanıyordu.

Ukrayna first lady'si Zelenska'nın ofisinden yapılan açıklamada, programlarının çakışması nedeniyle daveti reddettiği belirtildi. Ayrıca, Yulia Navalnaya'nın da Beyaz Saray'dan gelen daveti reddettiği açıklandı. Navalnaya'nın sözcüsü Kira Yarmiş, "Yulia'nın kocası iki hafta önce hayatını kaybetti. Bu süre zarfında seyahat etti. Bugün evde olduğu ilk gün ve iyileşmek için zamana ihtiyacı var. Davet için teşekkür ediyor, ancak biraz dinlenmesi gerekiyor" dedi.