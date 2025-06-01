Zelenski: Ukrayna heyeti yarın İstanbul'da olacak

Zelenski: Ukrayna heyeti yarın İstanbul'da olacak
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, yarın İstanbul'da yapılması planlanan müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Ukrayna heyetinin yarın İstanbul'da olacağını bildiren Zelenski, "Toplantı öncesi tutumumuzu da netleştirdim. Birincisi, tam ve şartsız ateşkes. İkincisi, esirlerin serbest bırakılması. Üçüncüsü, kaçırılan çocukların geri getirilmesi" dedi.

Ukrayna ile Rusya arasındaki ateşkes görüşmelerine yarın (2 Haziran) İstanbul'da devam edilecek. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski görüşme öncesinde sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

"İSTANBUL'DAKİ TOPLANTI ÖNCESİ TUTUMUMUZU NETLEŞTİRDİM"

Zelenski yaptığı açıklamada, "Ukrayna Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı, Genelkurmay Başkanlığı, istihbarat kurumlarımız ve Ukrayna Güvenlik Servisi'nden raporlar aldım. Savunmamız, aktif eylemlerimiz ve diplomasimiz hakkında bilgi edindim. Bağımsızlığımızı, devletimizi ve halkımızı korumak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Yakın dönem için görevleri belirledim ve ayrıca Yarın İstanbul'da yapılacak toplantı öncesi tutumumuzu da netleştirdim" dedi.

"ÖNCELİKLE TAM VE ŞARTSIZ ATEŞKES"

İstanbul'daki görüşmelerdeki tutumlarına ilişkin detay veren Zelenskiy, "Birincisi, tam ve şartsız ateşkes. İkincisi, esirlerin serbest bırakılması. Üçüncüsü, kaçırılan çocukların geri getirilmesi. Güvenilir, kalıcı bir barışın sağlanması ve güvenliğin temin edilmesi için, en üst düzeyde bir toplantının hazırlanması. Bu kilit meseleler yalnızca liderler tarafından çözülebilir. Yarın heyetimize Rüstem Umerov başkanlık edecek" ifadelerini kullandı.

RUSYA, 2 HAZİRAN'A İŞARET ETMİŞTİ

Rusya ve Ukrayna, 2022'den bu yana ilk yüz yüze görüşmelerini 16 Mayıs tarihinde yine İstanbul'da gerçekleştirmişti. Rusya ve Ukrayna görüşmelerde 1000'er kişilik esir takası konusunda anlaşmaya varmıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 30 Mayıs Cuma günü yaptığı açıklamada, Ukrayna konusunda üst düzey görüşmeler için heyetler arası görüşmelerden sonuç elde edilmesi gerektiğini belirterek, "Rus müzakere heyeti, İstanbul'a yola çıkıyor; müzakerelerin 2. turu için pazartesi sabahı hazır olacaklar" demişti.

Peskov, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve ABD Başkanı Donald Trump arasında Türkiye'de bir zirve olasılığına ilişkin soruyu yanıtlayarak, "Böyle bir görüşmenin öncesinde iki ülke heyetlerinin yaptığı doğrudan görüşmelerden sonuç alınması gerekli. Sonuç alınırsa elbette en üst düzey temaslardan bahsedebiliriz" diye konuşmuştu.

İstanbul'daki 2'nci tur müzakerelerde Rusya ve Ukrayna'nın hazırladığı memorandumların ele alınmasını umduklarını vurgulayan Peskov, "Şu anda herkes doğrudan Rusya-Ukrayna müzakerelerine odaklanıyor. Geçici ateşkes koşullarının bir listesini geliştirmek için çalışmalar devam ediyor. Bununla birlikte, Karadeniz'deki seyrüseferin güvenliği bir şekilde gelecekteki çözümlerin bir parçası haline gelecektir" demişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Çağla Taşçı - Dünya
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