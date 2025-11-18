Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye'de Toplantılar Yapacağını Açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Yarın Türkiye'de toplantılar yapacağım. Müzakereleri yeniden canlandırmak için hazırlık yapıyoruz ve ortaklarımıza sunacağımız çözümler geliştirdik. Savaşı sona erdirmek için mümkün olan her şeyi yapmak Ukrayna'nın en önemli önceliğidir. Ayrıca savaş esirlerinin değişimini yeniden başlatmak ve savaş esirlerimizi eve getirmek için çalışıyoruz" dedi.