Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye'de Toplantılar Yapacağını Açıkladı

Güncelleme:
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türkiye'deki toplantılar için hazırlıklarını tamamladığını ve müzakereleri yeniden canlandırmak için çözüm önerileri geliştirdiklerini belirtti. Zelenskiy, savaşı sona erdirmek ve savaş esirlerini eve getirmek için çalıştıklarını vurguladı. Yarın Türkiye'de gerçekleşecek olan toplantılarla ilgili detaylar henüz paylaşılmadı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Yarın Türkiye'de toplantılar yapacağım. Müzakereleri yeniden canlandırmak için hazırlık yapıyoruz ve ortaklarımıza sunacağımız çözümler geliştirdik. Savaşı sona erdirmek için mümkün olan her şeyi yapmak Ukrayna'nın en önemli önceliğidir. Ayrıca savaş esirlerinin değişimini yeniden başlatmak ve savaş esirlerimizi eve getirmek için çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Dünya
