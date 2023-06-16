Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Afrikalı liderlerle görüştü

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin diplomatik temasları sürüyor. Zelenskiy, Güney Afrika Cumhuriyeti Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Senegal Devlet Başkanı Macky Sall, Zambiya Devlet Başkanı Hakainde Hichilema, Mısır Başbakanı Mustafa Madbouly, Komorlar Devlet Başkanı Azali Assoumani, Kongo Cumhurbaşkanlığı Kabine Direktörü Florent Ntsiba ve Uganda Cumhurbaşkanlığı Elçisi Ruhakana Rugunda ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Afrikalı liderler ve üst düzey temsilcilerden oluşan heyet ile Kiev'de bir araya geldi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin diplomatik temasları sürüyor. Ukraynalı lider Vladimir Zelenskiy bugün başkent Kiev'de Afrikalı devlet başkanları ile üst düzey temsilcilerden oluşan heyeti ağırladı. Zelenskiy, Güney Afrika Cumhuriyeti Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Senegal Devlet Başkanı Macky Sall, Zambiya Devlet Başkanı Hakainde Hichilema, Mısır Başbakanı Mustafa Madbouly, Komorlar Devlet Başkanı Azali Assoumani, Kongo Cumhurbaşkanlığı Kabine Direktörü Florent Ntsiba ve Uganda Cumhurbaşkanlığı Elçisi Ruhakana Rugunda ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Afrikalı liderlerin barış görüşmelerine katılımının öneminden bahseden Zelenskiy, "Önceliğimiz 'Barış Formülü'. Afrika devletlerini hazırladığımız Küresel Barış Zirvesi'ne katılmaya davet ettim. Rusya'nın işlediği savaş suçlarının sonuçlarının nasıl üstesinden gelineceğine ve herhangi bir saldırı tekrarının nasıl önleneceğine dair görüşlerini sunması için çağrıda bulundum" dedi.

Gıda krizi sorunlarına da değinen Zelenskiy, "Afrikalı liderlerden gıda güvenliği ve özellikle tahıl merkezlerinin oluşturulması için birlikte nasıl daha fazlasını yapabileceğimize dair fikirlerini istedim. Birleşmiş Milletler (BM) tüm gücünü geri getirmeli. Bu acımasız Rus saldırganlığını durdurarak, topraklarımızı ve halkımızı Rus emperyalizminden kurtarmalıyız. Bu küresel bir çaba gerektirir" ifadelerini kullandı.

Afrika'dan 'gerilimi düşürün' çağrısı

Afrikalı liderlerin "Afrika Perspektifini" sunması için Kiev'e geldiklerini söyleyen Güney Afrika Cumhuriyeti Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, her iki tarafı bölgedeki gerilimi düşürmeye çağırdı. Çatışmaların Afrika'yı olumsuz yönde etkilediğini söyleyen Ramaphosa, ülkelerin egemenliğine saygı gösterilmesi gerektiğini söyledi. Zambiya Devlet Başkanı Hakainde Hichilema ise, "Hayat evrenseldir ve insanların hayatlarını korumalıyız. Ukraynalı ve Rusların hayatlarını da" dedi. - KİEV