Ukrayna'dan işkence görüntüleri gelmeye devam ediyor! "Paramiliter gruplar sokağa indi" iddiası - Haberler

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Ukrayna'dan işkence görüntüleri gelmeye devam ediyor! "Paramiliter gruplar sokağa indi" iddiası

Haberler.com - Erdem Aksoy - Dünya
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Ukrayna'dan işkence görüntüleri gelmeye devam ediyor!

Rusya'nın işgalini 29. günde devam ettirdiği Ukrayna'dan gelen işkence görüntüleri sosyal medyada büyük ses getirmeye devam ediyor. Ukraynalı bazı paramiliter grupların da sokağa inerek aralarında kadın ve çocukların bulunduğu çok sayıda sivili direklere bağlayıp yarı çıplak halde işkence yaptığı iddia edildi. Bazı görüntülerde aynı direğe birden fazla kişinin bağlandığı ve kırbaçlarla kanlar içinde bırakıldığı görüldü.

Rusya- Ukrayna savaşında bir ay geride kalırken, ülkede şiddetin dozu sadece savaş sahasında değil çatışmaların daha yoğun olduğu yerlerde de yükseliyor.

Ülkenin çeşitli bölgelerinde yağmacıların yanı sıra Rusya yanlısı ya da vatan hain olmakla suçlanan kişilere yönelik işkence iddiaları sosyal medyada giderek artıyor.

Ukrayna'dan işkence görüntüleri gelmeye devam ediyor! 'Paramiliter gruplar sokağa indi' iddiası

İngiliz Daily Mail gazetesi, daha önce savaşı fırsat bilen yağmacıların ve suçluların direklere bağlandığı görüntüleri paylaşmıştı. Ancak sosyal medyada paylaşılan, Ukraynalı bazı paramiliter grupların aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda sivili direklere bağlayıp işkence yaptığını gösteren görüntüler tepki çekti.

Telegram'da paylaşılan mesajlarda, ülkede halka açık yargısız infazların hızla arttığı, kurbanlar arasında Rusya yanlısı olmakla suçlanan kişilerin de bulunduğu belirtildi. Kurbanlar arasında Rusya'ya karşı savaşmak istemeyen erkeklerin de bulunduğu öne sürüldü.

Ukrayna'dan işkence görüntüleri gelmeye devam ediyor! 'Paramiliter gruplar sokağa indi' iddiası

Bazı görüntülerde birden fazla kişinin yarı çıplak halde aynı direğe beraber bağlandığı, pantolonlarının indirildiği görülüyor. Bazı videolarda da direğe bağlanan kişiler kırbaçlanıyor ve kanlar içinde kalıyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Ukrayna, Rusya, Dünya, Güncel, Haberler

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