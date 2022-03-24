Ukrayna'dan işkence görüntüleri gelmeye devam ediyor! 'Paramiliter gruplar sokağa indi' iddiası

Rusya- Ukrayna savaşında bir ay geride kalırken, ülkede şiddetin dozu sadece savaş sahasında değil çatışmaların daha yoğun olduğu yerlerde de yükseliyor.

İŞKENCE GÖRÜNTÜLERİ YAĞIYOR

Ülkenin çeşitli bölgelerinde yağmacıların yanı sıra Rusya yanlısı ya da vatan hain olmakla suçlanan kişilere yönelik işkence iddiaları sosyal medyada giderek artıyor.

"PARAMİLİTER GRUPLAR SAHADA" İDDİASI

İngiliz Daily Mail gazetesi, daha önce savaşı fırsat bilen yağmacıların ve suçluların direklere bağlandığı görüntüleri paylaşmıştı. Ancak sosyal medyada paylaşılan, Ukraynalı bazı paramiliter grupların aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda sivili direklere bağlayıp işkence yaptığını gösteren görüntüler tepki çekti.

"KURBANLARIN ARASINDA RUSYA'YA KARŞI SAVAŞMAK İSTEMEYENLER VAR"

Telegram'da paylaşılan mesajlarda, ülkede halka açık yargısız infazların hızla arttığı, kurbanlar arasında Rusya yanlısı olmakla suçlanan kişilerin de bulunduğu belirtildi. Kurbanlar arasında Rusya'ya karşı savaşmak istemeyen erkeklerin de bulunduğu öne sürüldü.

KIRBAÇLANIP KANLAR İÇİNDE BIRAKILIYORLAR

Bazı görüntülerde birden fazla kişinin yarı çıplak halde aynı direğe beraber bağlandığı, pantolonlarının indirildiği görülüyor. Bazı videolarda da direğe bağlanan kişiler kırbaçlanıyor ve kanlar içinde kalıyor.