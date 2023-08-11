İki fotoğraf da Ukrayna'da çekildi! Bir tarafta savaş var, diğer tarafta eğlence

Ukrayna'da savaş devam ederken, Kiev'in popüler plaj barı Fifty Beach Club'ta insanlar normal hayatın tadını çıkarıyor. Videoda bikini giyen kadınlar ve üstü çıplak erkekler havuz kenarında eğlenirken, bazıları bu duruma tepki gösteriyor. Bölgede savaşın yaşandığı bir dönemde böyle bir görüntünün ortaya çıkması tartışmalara neden oluyor.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in en popüler ve trend plaj barlarından biri olan 'Kyiv Beach Club', savaş devam ederken normal bir hayat sürmeye çalışan birçok yerli tarafından ziyaret ediliyor. Parti düzenlemekten keyif alan Ukraynalılar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkeye yönelik saldırısına aldırmadan plajda alkollü içeceklerle keyif yapıyor.

HAVUZ KENARINDA KEYİF YAPTILAR

Video görüntüleri, bikinili kadınların ve üstsüz erkeklerin Kyiv'deki Hydropark bölgesinde bulunan Fifty Beach Club'ta havuz kenarında keyif aldığını gösteriyor. Bu plaj barı, yerliler ve turistler tarafından popüler bir yer olan Ukrayna'nın başkentinin ünlü bir bölgesi olan Desenka Nehri'nin kenarında bulunuyor. Nehrin diğer tarafında, Park Köprüsü üzerinden, birçok Rus füzesinin düştüğü yer bulunuyor - ancak bu durum yerlileri hiç rahatsız etmiyor gibi görünüyor.

"PARTİ YAPMANIN ZAMANI MI ŞİMDİ?"

Ukraynalıların eğlenceli görüntüleri, bazı internet kullanıcılarının ise tepkisine neden oldu. Bunun üzerine bir kişi, "Panik ve endişe içindeyken parti yapmanın zamanı mı?" diye sordu. Bir başka kişi ise, "İngiltere'deki İngilizlerden daha iyi yaşıyorlar" şeklinde yazdı.

"BİZİ SÜREKLİ SIĞINAKLARDA OTURUYORUZ SANIYORLAR"

Ancak Ukraynalı sosyal medya fenomeni Marta Vasyuta, Londra ve Lviv'de yaşadığını iddia ederek tepki gösterdi. "İnsanlar gerçekten bizi sürekli sığınaklarda oturuyormuşuz gibi mi sanıyor?" diye yazdı.

VİDEONUN ÇEKİLDİĞİ TARİH TAM OLARAK NETLEŞMEDİ

Video, dört gün önce yayınlandı, ancak orijinal çekim tarihi Daily Star tarafından doğrulanamadı. Kulübün Instagram sayfasındaki en son gönderiler, iki ay önce gerçekleşen yaz sezonu açılışını övüyor. Bugün (11 Ağustos) yayınlanan bir Instagram hikayesi, şemsiye altında güneşlenen şezlongların plajda oldukça güzel göründüğünü gösteriyor.