Zeytinburnu'nda dükkanın önüne gelen kargaya 'Rıfkı' adını verdi! Her sabah kapıda onu bekliyor

Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi'nde tekstil işletmesi bulunan Gökhan Sarıkayalar, yaklaşık 1,5 ay önce dükkanının önüne gelen yavru kargaya yiyecek verdi. Karga, o günden sonra her gün iş yerinin önüne gelmeye başladı. Sarıkayalar, zamanla aralarında bağ oluşan kargaya 'Rıfkı' adını verdi.

Dükkanın maskotu haline gelen Rıfkı, yemeğini yiyor, oyun oynuyor ve günün belirli saatlerini Sarıkayalar'ın yanında geçiriyor.

AİLEDEN BİRİ GİBİ OLDU

Yavruyken Rıfkı'yı sahiplendiğini belirten Sarıkayalar, "İlk başta kendisini kimseye sevdirmiyordu ama benim yanıma gelip kendini sevdiriyor. Benimle oyunlar oynuyor, alıştı. Ona yemek veriyorum. Her sabah dilim kaşar peyniri vererek besliyorum. Yumurta içi veriyorum, yumurta sarısı yiyor. Herkes elinden geldiği kadar yemek verip Rıfkı'mızı beslemeye çalışıyor. İlk geldiğinde yavruydu yemek verince bize alıştı. Aileden biri gibi oldu, sabah onun yolunu gözlüyoruz. Yarım saat benimle oynadı. Ben gittim peşimden uçarak geldi" dedi.

HER SABAH KAPIDA BEKLİYOR

Sarıkayalar Rıfkı adını verdiği kargayla zamanla bağ kurduklarını belirterek, "Her gün sabah kapıda beni bekliyor. Dükkanı benden önce açıyor. Arabayla geliyorum bakıyorum ki kapının önünde beni bekliyor. Sonra içeri alıyorum yemeğini veriyorum. Biraz yemek yiyince suyunu içiyor sonra da yemeğine devam ediyor. Rıfkı iyi bir arkadaşımız. Rıfkı'yı artık zorla gönderiyorum. İşim çıkıp gidince onu da göndermeye mecbur kalıyorum" dedi.

KEDİYLE ARASINDA BADİRE

Sarıkayalar, "Kulağımı ısırıyor, ayakkabımın ipleriyle oynuyor kaçıyor. Kendi kendine oyunlar yapıyor. Kedilerle zıtlaşıyor. Kediye kaptırmamak için elimizden geleni yapıyoruz. Taş alıp attı, kedi de ona saldırdı. Kedinin elinden aldık. Ufak bir badire atlattık. Hayvanları seviyoruz. Köpek besledim güvercin besledim. Rıfkı'yı beslemek istiyoruz ama özgürlüğünü kısıtlarım diye serbest bırakıyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı