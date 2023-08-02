Ukrayna'da Hastaneye Yapılan Saldırıda Genç Bir Doktor Hayatını Kaybetti

Birleşmiş Milletler'in (BM) Ukrayna İnsani Yardım Koordinatörü Denise Brown, Herson'daki hastaneye yapılan saldırıda genç bir doktorun kariyerinin ilk iş gününde öldürüldüğünü açıkladı. Saldırı, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonucunda sivillerin yaşadığı korkunç sonuçlardan biri olarak değerlendirildi. Sağlık çalışanlarına yönelik saldırılar, Ukrayna'da sağlık hizmetlerinin ciddi şekilde etkilenmesine neden oluyor.