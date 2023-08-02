Ukrayna'da Hastaneye Yapılan Saldırıda Genç Bir Doktor Hayatını Kaybetti
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Birleşmiş Milletler'in (BM) Ukrayna İnsani Yardım Koordinatörü Denise Brown, Herson'daki hastaneye yapılan saldırıda genç bir doktorun kariyerinin ilk iş gününde öldürüldüğünü açıkladı. Saldırı, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonucunda sivillerin yaşadığı korkunç sonuçlardan biri olarak değerlendirildi. Sağlık çalışanlarına yönelik saldırılar, Ukrayna'da sağlık hizmetlerinin ciddi şekilde etkilenmesine neden oluyor.
Birleşmiş Milletler'in (BM) Ukrayna İnsani Yardım Koordinatörü Denise Brown dün Herson'daki hastaneye yapılan saldırıda genç bir doktorun kariyerinin ilk iş gününde öldürüldüğünü duyurdu.
BM OCHA Ukrayna Ofisi'nden yapılan açıklamada Ukrayna İnsani Yardım Koordinatörü Denise Brown'un sözlerine yer verilerek şu ifadeler kullanıldı;"Bugün Herson'da bir hastaneye zarar veren kabul edilemez saldırı, Ukrayna'daki sivilleri için Rusya'nın işgalinin korkunç sonuçlarının bir başka örneğidir. Savaş nedeniyle hayatları paramparça olan insanlara hayati hizmetler sağlayanların hayatı bile 'bağışlanmıyor'.GENÇ DOKTORUN İŞTEKİ İLK GÜNÜYDÜBugün, kariyerine yeni başlayan genç bir doktor - işteki ilk günü - kritik bir sivil tesis olan bir hastanede öldürüldü. Düşüncelerim ailesi ve meslektaşlarıyla birlikte. BM İnsan Hakları Ofisi'ne göre diğer sağlık çalışanları da yaralandı. Onlara da acil şifalar diliyorum.Şubat 2022'de savaşın tırmanmasından bu yana, Dünya Sağlık Örgütü Ukrayna'da sağlık hizmetlerine yönelik 1000'den fazla saldırı olduğunu doğruladı. Bu, dünyada sağlık hizmetlerine yönelik tüm saldırıların yüzde 60'ından fazlasına tekabül etmektedir.SAĞLIK TESİSLERİ VE SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÖZEL KORUMAYA SAHİPTİRBu durum, insanların en çok ihtiyaç duydukları bir zamanda temel sağlık hizmetlerine erişimleri üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir. Herson da dahil olmak üzere Ukrayna'nın doğu ve güneyindeki bazı bölgelerde, hastanelerin veya kliniklerin yarısının bile işlevsel kalmaması nedeniyle hizmetler yok edilmiştir.
Sağlık tesisleri ve sağlık çalışanları uluslararası insani hukuk kapsamında özel bir korumaya sahiptir ve bu tesislere saldırılması ağır bir ihlaldir."