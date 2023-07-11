27 kişinin öldüğü Vnnytsia saldırısının faili Rus amiral Stanislav Rzhitsky, suikasta kurban gitti

Ukrayna'nın Vinnytsia kentinde geçtiğimiz sene 27 kişinin öldüğü füze saldırısının sorumlusu olduğu iddia edilen Rus amiral Stanislav Rzhitsky hayatını kaybetti. Rzhitsky, Rusya'nın Krasnodar kentinde sabah koşusu yaptığı sırada kendisini takip eden suikastçı tarafından vurularak öldürüldü. Suikastın, Vinnytsia saldırısının yıl dönümünde gerçekleştiği belirtildi.

Ukrayna'nın Vinnytsia kentinde geçtiğimiz sene 27 kişinin öldüğü füze saldırısının sorumlusu olduğu iddia edilen Rus amiral Stanislav Rzhitskyi kanlı olayın yıl dönümünde sabah koşusu yaparken suikast sonucu öldürüldü.

Ukrayna'nın Vinnytsia şehrinde geçen sene 27 kişinin öldüğü füze saldırısını düzenlediği iddia edilen denizaltının komutanı 42 yaşındaki Rus amiral Stanislav Rzhitsky suikasta kurban gitti. Rzhitsky, Rusya'nın Krasnodar kentinde sabah koşusu yaptığı sırada kendisini takip eden kişi tarafından vurularak öldürüldü.

SALDIRININ YIL DÖNÜMÜNDE ÖLDÜRÜLDÜ

Suikastın, Vinnytsia saldırısının yıl dönümünde gerçekleştiği belirtilirken, Rus polisi Rzhitsky'nin rotasının kullandığı bir koşu uygulaması tarafından takip edildiğini açıkladı. Olympus Arenası yakınlarında koşarken sırtına ve göğsüne dört kurşun isabet eden Rzhitsky, son zamanlarda Putin'in Ukrayna'ya karşı savaşında seferberlik yetkilisi olarak çalışıyordu.

"İNTİKAM SALDIRISI OLABİLİR"

Rzytskyi'nin öldürüldüğünü doğrulayan Ukrayna İstihbarat Ana Direktörlüğü, "Şiddetli yağmur nedeniyle park ıssızdı, bu yüzden saldırganı tanımlayabilecek veya ayrıntılar verebilecek hiçbir tanık yok" dedi. Cinayet anını güvenlik kameralarının kaydetmediği belirtilirken, Rusya, şüpheli bir kişinin fotoğrafını yayımladı. Rus yetkililer, olayın intikam saldırısı olabileceğini söyledi.