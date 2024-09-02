Ukrayna'da bankta oturduğu sırada şarapnel parçasının isabet ettiği 14 yaşındaki kız çocuğunun kafası koptu

Ukrayna'nın Harkov şehrinde yaşanan trajik bir olay, savaşın sivillere olan korkunç etkisini gözler önüne serdi. 14 yaşındaki bir kız çocuğu, bir park bankında otururken Rus füzesi saldırısında hayatını kaybetti.

Olayın ardından kızın annesi, derin bir acı içinde yaşadıklarını anlattı. Aile zaten büyük bir trajedi yaşıyordu; kızın babası daha önce Donetsk bölgesinde kaybolmuş ve muhtemelen hayatını kaybetmişti.

Görgü tanıkları tarafından kaydedilen görüntülerde, annenin kızının cansız bedeninin yanında yıkıldığı görülüyor. Kadın, "O sadece 14 yaşındaydı... önünde koskoca bir hayat vardı," diyerek acısını dile getirdi.

Saldırı sonrası çekilen fotoğraflar, olayın vahşetini gözler önüne serdi. Genç kızın vücudu parçalanmış, etrafta kan birikintileri oluşmuştu. Polis ve sağlık görevlileri olay yerine gelerek cesedi örtüp bir morg? taşıdı.

Bu olay, Rusya'nın Ukrayna'daki sivillere yönelik saldırılarının son örneği oldu. Binlerce çocuk okula başlamaya hazırlanırken, Rusya büyük şehirleri bombalamaya devam ediyor.

Aynı gün, Ukrayna'nın başkenti Kiev de saldırı altındaydı. Sabahın erken saatlerinde füzeler ve kamikaze droneları şehri vurdu. Kiev'in hava savunma sistemleri, mümkün olduğunca çok sayıda füzeyi düşürmeye çalıştı.

Saldırının ardından çekilen görüntülerde, konut binaları arasından yükselen büyük alev topları ve aydınlanan gece gökyüzü görülüyordu.

Bu olaylar, Ukrayna'daki savaşın sivillere olan korkunç etkisini bir kez daha gözler önüne serdi. Masum insanların hayatları bir anda sona ererken, geride kalanlar derin acılarla baş başa kalıyor.