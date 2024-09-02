Üye Girişi
Haberler

Ukrayna'da bankta oturduğu sırada şarapnel parçasının isabet ettiği 14 yaşındaki kız çocuğunun kafası koptu

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna'nın Harkov şehri, Rusya'nın sivillere yönelik saldırılarının son kurbanını yaşadı. 14 yaşındaki bir kız çocuğu, parkta otururken Rus füzesi saldırısına maruz kaldı ve hayatını kaybetti. Kızın babası da daha önce Donetsk bölgesinde kaybolmuştu. Annesi, kızının cansız bedeninin yanında yıkıldı ve 'O sadece 14 yaşındaydı... önünde koskoca bir hayat vardı,' diyerek acısını dile getirdi. Bu olay, Rusya'nın Ukrayna'daki sivillere yönelik saldırılarının son örneği oldu.

Ukrayna'nın Harkov şehrinde yaşanan trajik bir olay, savaşın sivillere olan korkunç etkisini gözler önüne serdi. 14 yaşındaki bir kız çocuğu, bir park bankında otururken Rus füzesi saldırısında hayatını kaybetti.

Olayın ardından kızın annesi, derin bir acı içinde yaşadıklarını anlattı. Aile zaten büyük bir trajedi yaşıyordu; kızın babası daha önce Donetsk bölgesinde kaybolmuş ve muhtemelen hayatını kaybetmişti.

Görgü tanıkları tarafından kaydedilen görüntülerde, annenin kızının cansız bedeninin yanında yıkıldığı görülüyor. Kadın, "O sadece 14 yaşındaydı... önünde koskoca bir hayat vardı," diyerek acısını dile getirdi.

Saldırı sonrası çekilen fotoğraflar, olayın vahşetini gözler önüne serdi. Genç kızın vücudu parçalanmış, etrafta kan birikintileri oluşmuştu. Polis ve sağlık görevlileri olay yerine gelerek cesedi örtüp bir morg? taşıdı.

Bu olay, Rusya'nın Ukrayna'daki sivillere yönelik saldırılarının son örneği oldu. Binlerce çocuk okula başlamaya hazırlanırken, Rusya büyük şehirleri bombalamaya devam ediyor.

Aynı gün, Ukrayna'nın başkenti Kiev de saldırı altındaydı. Sabahın erken saatlerinde füzeler ve kamikaze droneları şehri vurdu. Kiev'in hava savunma sistemleri, mümkün olduğunca çok sayıda füzeyi düşürmeye çalıştı.

Saldırının ardından çekilen görüntülerde, konut binaları arasından yükselen büyük alev topları ve aydınlanan gece gökyüzü görülüyordu.

Bu olaylar, Ukrayna'daki savaşın sivillere olan korkunç etkisini bir kez daha gözler önüne serdi. Masum insanların hayatları bir anda sona ererken, geride kalanlar derin acılarla baş başa kalıyor.

Ukrayna'da bankta oturduğu sırada şarapnel parçasının isabet ettiği 14 yaşındaki kız çocuğunun kafası koptu

Ukrayna'da bankta oturduğu sırada şarapnel parçasının isabet ettiği 14 yaşındaki kız çocuğunun kafası koptu

Ukrayna'da bankta oturduğu sırada şarapnel parçasının isabet ettiği 14 yaşındaki kız çocuğunun kafası koptu

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

Savaş ve Çatışma Ukrayna Donetsk Ukrayna 3-sayfa Dünya Rusya

13 gündür kayıp olan Narin'in amcası tutuklandı

13 gündür kayıp olan Narin'in amcası tutuklandı

 Narin'e ne oldu? Muhtar amcanın ardından bir ismin daha evi ve arabasında arama

Narin'e ne oldu? Muhtar amcanın ardından bir ismin daha evi ve arabasında arama

 Kasım Gülpınar'ın istifasına Yeniden Refah'tan ilk yorum: AK Parti'nin kaybettirme projesi

Kasım Gülpınar'ın istifasına Yeniden Refah'tan ilk yorum: AK Parti'nin kaybettirme projesi
Mezuniyet töreninde slogan atan teğmenlere soruşturma mı açıldı? MSB'den açıklama var

Mezuniyet töreninde slogan atan teğmenlere soruşturma mı açıldı? MSB'den açıklama var
500

Yorumlar (5)

Zafer Ozkan:

Yani? filsitinde kafasi koyanlar şanslı sayılıyor.. vahşetin tarifi yok orada .. bir kezde ona üzülelim.. kahrolsun savaşa sebep olup masumların canini hiçe sayanlar

80
6
yanıtYanıtla
Anty-Partizan:

Filistin de 50 Bine Yakin Vefat Var..Ozellikle Ukraynalilari Masum Gosteren Haberler Neden Yapiliyor ?.Milleti Rus Dusmanligina mi Hazirliyorlar ?

37
15
yanıtYanıtla
Suat Görgülü:

Çocuğun kafası kopsa her taraf kan gölü olurdu yalan haber

14
26
yanıtYanıtla
Adem yıldız:

Savaş olmasın çocuklar gençler ölmesin

2
1
yanıtYanıtla
Öner Süt:

Savaşta böyle durumlar normaldir sadece bizim için artık bir sayıdır çünkü vicdanın zerresi yok biz insanoğlunda

1
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
KOSKİ Konya su kesintisi! Ereğli, Akşehir, Selçuklu 2-3 Eylül 2024 Konya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! Bayraklı, Bergama, Buca 2-3 Eylül 2024 İzmir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Çağlar neden yok? Çağlar gitti mi? İSKİ İstanbul su kesintisi! Pendik, Esenyurt, Bağcılar su kesintisi listesi! 2-3 Eylül İstanbul'da sular ne zaman gelecek? MasterChef CANLI izle! 2024 TV8 MasterChef yeni bölüm HD Canlı izleme linki var mı? GTA 5 ÇÖKTÜ MÜ? GTA 5 neden açılmıyor? GTA 5 problem mi var? 2 Eylül son dakika gelişmeleri... ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Alanya, Döşemealtı 2-3 Eylül 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! Yüreğir, Sarıçam, Kozan 2-3 Eylül 2024 Adana su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Nükhet Duru kimdir? Nükhet Duru hayatı ve biyografisi! Nükhet Duru kaç yaşında, nereli? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, İslahiye, Şahinbey 2-3 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Müstakbel Damat filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Müstakbel Damat filmi ne zaman, nerede çekildi?
title