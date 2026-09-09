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Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, Norveç Başbakanı Støre ile Ukrayna'nın hava savunmasını görüştü

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, Norveç Başbakanı Støre ile Ukrayna'nın hava savunmasını görüştü
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Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre ile yaptığı görüşmede, Ukrayna'nın hava savunma sistemlerinin güçlendirilmesi, önleme füzelerine yönelik ihtiyaçlar, FREYJA balistik füze savunma programı ve Ukrayna'nın kışa hazırlanması konularını ele aldıklarını bildirdi.

(ANKARA) - Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre ile yaptığı görüşmede, Ukrayna'nın hava savunma sistemlerinin güçlendirilmesi, önleme füzelerine yönelik ihtiyaçlar, FREYJA balistik füze savunma programı ve Ukrayna'nın kışa hazırlanması konularını ele aldıklarını bildirdi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre ile "verimli bir görüşme" yaptığını belirtti. Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

"Majesteleri Kral Harald V'in vefatı nedeniyle taziyelerimi ilettim. Ukrayna, kraliyet ailesi ve Norveç halkından gelen tüm desteği büyük takdirle karşılıyor. Jonas ile Ukrayna'nın hava savunma sistemlerini güçlendirme, önleme füzelerine olan ihtiyacımız, FREYJA balistik füze savunma programında daha fazla çalışma ve Ukrayna'yı kışa hazırlama konularını görüştük. Görüşme ve halkımıza olan sarsılmaz desteğiniz için teşekkürler, Jonas."

Kaynak: ANKA
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