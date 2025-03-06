Ukrayna Büyükelçisi'nden ABD'ye sert sözler: Yerleşik dünya düzenini yok ediyor

ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy arasında yaşanan kavganın ardından iki ülke arasındaki gerginlik artıyor.

BBC'nin haberine göre, Ukraynalı Büyükelçi Zalujnıy, İngiliz düşünce kuruluşu Chatham House'ta düzenlenen konferansta, ABD'de Donald Trump yönetiminin dış politikayı ele alış biçimini eleştirdi.

"ABD YERLEŞİK DÜZENİ YOK EDİYOR"

Beyaz Saray'ın "Tüm Batı dünyasının birliğini sorguladığını" belirten Zalujnıy, "Görüyoruz ki dünya düzenini revize etmeye çalışan sadece şer ekseni ve Rusya değil, ABD de sonunda bu düzeni yok ediyor" ifadesini kullandı.

Ukraynalı büyükelçi, Washington'un tutum değişikliğinin sonucu olarak "NATO'nun varlığının sona erebileceğini" öne sürerek, Moskova'nın bir sonraki hedefinin "Avrupa olabileceği" uyarısında bulundu.

Büyükelçi Zalujnıy, ABD'nin, Ukrayna'ya istihbarat desteğini durdurmasının ve Rusya'nın Ukrayna'daki saldırganlığını kınayan Birleşmiş Milletler (BM) kararına karşı çıkmasının, "tüm dünya için büyük zorluk" olduğu değerlendirmesini yaptı.

UKRAYNA'NIN GENELKURMAY BAŞKANI'YDI

Zalujnıy, 8 Şubat 2024'te Genelkurmay Başkanlığı görevinden alınmış, daha sonra Ukrayna'nın Londra Büyükelçisi olarak atanmıştı.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, 28 Şubat'ta Oval Ofis'teki görüşmede kameralar önünde tartışmış, yapılacağı duyurulan ortak basın toplantısı iptal edilmişti. Zelenski Beyaz Saray'dan tek başına ayrılmış ve nadir toprak elementleri anlaşması da imzalanmamıştı.

Trump Zelenski'nin "Amerikan halkına saygısızlık ettiğini" savunmuş, Zelenski ise özür dileyecek yanlış bir şey yapmadığını söylemişti.

Salı akşamı Kongre'de konuşan Trump, Zelenski'nin kendisine bir mektup gönderdiğini ve Ukrayna'nın nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalamaya ve barış görüşmelerine hazır olduğunu ifade etmişti.

Öte yandan, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı Direktörü John Ratcliffe, Trump ile Zelenski arasındaki Oval Ofis tartışmasının ardından bu ülkeye istihbarat desteğini ve askeri sevkiyatı geçici olarak durdurduklarını teyit etmiş, ancak bunun geçici olduğunu vurgulamıştı.