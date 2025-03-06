Macron'un çıkışını AB de destekledi! Savaş çanları iyiden iyiye çalıyor

Macron'un çıkışını AB de destekledi! Savaş çanları iyice çalıyor
Ece Gürel'in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek

Ekipler sis perdesini aralamak için hastaneye geldi
Çocuklara hayvan ilacı verip 'cinsel istismar' tuzağı kuran doktorun cezası belli oldu

Çocuklara hayvan ilacı verip tuzak kuran doktorun cezası belli oldu
İzmit Belediye Başkanı'na eski şoföründen mobbing suçlaması! Üstelik akrabasıymış

Belediye başkanına eski şoföründen mobbing suçlaması

Ukrayna Büyükelçisi'nden ABD'ye sert sözler: Yerleşik dünya düzenini yok ediyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna'nın Londra Büyükelçisi Valeriy Zalujnıy, İngiltere'de yaptığı konuşmada Beyaz Saray'ın "tüm Batı dünyasının birliğini sorguladığını", "ABD'nin yerleşik dünya düzenini yok ettiğini" söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy arasında yaşanan kavganın ardından iki ülke arasındaki gerginlik artıyor.

BBC'nin haberine göre, Ukraynalı Büyükelçi Zalujnıy, İngiliz düşünce kuruluşu Chatham House'ta düzenlenen konferansta, ABD'de Donald Trump yönetiminin dış politikayı ele alış biçimini eleştirdi.

"ABD YERLEŞİK DÜZENİ YOK EDİYOR"

Beyaz Saray'ın "Tüm Batı dünyasının birliğini sorguladığını" belirten Zalujnıy, "Görüyoruz ki dünya düzenini revize etmeye çalışan sadece şer ekseni ve Rusya değil, ABD de sonunda bu düzeni yok ediyor" ifadesini kullandı.

Ukraynalı büyükelçi, Washington'un tutum değişikliğinin sonucu olarak "NATO'nun varlığının sona erebileceğini" öne sürerek, Moskova'nın bir sonraki hedefinin "Avrupa olabileceği" uyarısında bulundu.

Büyükelçi Zalujnıy, ABD'nin, Ukrayna'ya istihbarat desteğini durdurmasının ve Rusya'nın Ukrayna'daki saldırganlığını kınayan Birleşmiş Milletler (BM) kararına karşı çıkmasının, "tüm dünya için büyük zorluk" olduğu değerlendirmesini yaptı.

UKRAYNA'NIN GENELKURMAY BAŞKANI'YDI

Zalujnıy, 8 Şubat 2024'te Genelkurmay Başkanlığı görevinden alınmış, daha sonra Ukrayna'nın Londra Büyükelçisi olarak atanmıştı.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, 28 Şubat'ta Oval Ofis'teki görüşmede kameralar önünde tartışmış, yapılacağı duyurulan ortak basın toplantısı iptal edilmişti. Zelenski Beyaz Saray'dan tek başına ayrılmış ve nadir toprak elementleri anlaşması da imzalanmamıştı.

Trump Zelenski'nin "Amerikan halkına saygısızlık ettiğini" savunmuş, Zelenski ise özür dileyecek yanlış bir şey yapmadığını söylemişti.

Salı akşamı Kongre'de konuşan Trump, Zelenski'nin kendisine bir mektup gönderdiğini ve Ukrayna'nın nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalamaya ve barış görüşmelerine hazır olduğunu ifade etmişti.

Öte yandan, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı Direktörü John Ratcliffe, Trump ile Zelenski arasındaki Oval Ofis tartışmasının ardından bu ülkeye istihbarat desteğini ve askeri sevkiyatı geçici olarak durdurduklarını teyit etmiş, ancak bunun geçici olduğunu vurgulamıştı.

Ukrayna Büyükelçisi'nden ABD'ye sert sözler: Yerleşik dünya düzenini yok ediyor
Kaynak: AA / Serhat Yılmaz - Dünya
img

Acun'un başını bu maçlar yakmış
img

Paris'te Hande Erçel rüzgarı! Dekolteli mini elbisesiyle büyüledi
img

Ece Gürel'in bulunduğu yerle ilgili tuhaf gerçek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polis yok diye aşırı hız yapanlar yandı! Yeni sistem devrede

Polis yok diye aşırı hız yapanlar yandı! Yeni sistem devrede
Kuralar çekildi! Ziraat Türkiye Kupası'nda dev derbi var

Kuralar çekildi! Türkiye Kupası'nda derbi var
Ünlü market zinciri, Ülker ürünlerini raflardan kaldırdı! İşte gerekçe

Ünlü market zinciri, Ülker ürünlerini raflardan kaldırdı
Yeni destek paketi geliyor! Miktar da yaş sınırı da belli oldu

Yeni destek paketi geliyor! Miktar da yaş sınırı da belli oldu
TFF'den anında yanıt geldi: Fenerbahçe'den kupadaki Galatasaray derbisi için yabancı hakem talebi

Fenerbahçe'den kupadaki Galatasaray derbisi için flaş talep
Tövbe edip Müslüman olan 'Zebani Efe' son haliyle gündemde

Tövbe edip Müslüman olmuştu! 'Zebani Efe'yi görenler tanıyamıyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.