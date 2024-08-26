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Ukrayna, Belarus'un Ukrayna sınırına askeri teçhizat konuşlandırdığını açıkladı

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Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Belarus'un Ukrayna sınırına roketatar sistemi, hava savunma sistemleri ve zırhlı araçlar yerleştirdiğini duyurdu. Bakanlık, Belarus yetkililerini trajik hatalar yapmamaları konusunda uyardı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Belarus'un, Gomel bölgesindeki Ukrayna sınırına çok sayıda roketatar sistemi, hava savunma sistemleri, zırhlı araçlar ve personel konuşlandırdığını duyurdu. Bakanlık, "Belaruslu yetkilileri Moskova'nın baskısı altında ülkeleri için trajik hatalar yapmamaları konusunda uyarıyoruz" dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ukrayna istihbarat kurumlarının verilerine göre, Belarus Cumhuriyeti silahlı kuvvetleri tatbikat adı altında Ukrayna'nın kuzey sınırına yakın Gomel bölgesinde Özel Harekat Kuvvetleri de dahil olmak üzere önemli sayıda personel, silah ve tank, top, çok namlulu roketatar sistemleri (MLRS), hava savunma sistemleri ve mühendislik ekipmanları da dahil olmak üzere askeri teçhizat yoğunlaştırıyor. Eski Wagner PMC'nin paralı askerlerinin varlığı da kaydedildi. Sınır bölgesinde ve nükleer enerji tesisi olan Çernobil Nükleer Santraline yakın bir yerde tatbikat yapılması, Ukrayna'nın ulusal güvenliğine ve genel olarak küresel güvenliğe tehdit oluşturmaktadır. Belaruslu yetkilileri Moskova'nın baskısı altında ülkeleri için trajik hatalar yapmamaları konusunda uyarıyor ve silahlı kuvvetlerini dostane olmayan eylemlere son vermeye, kuvvetlerini Ukrayna'nın devlet sınırından Belarus sistemlerinin atış menzilinden daha uzak bir mesafeye çekmeye çağırıyoruz" denildi.

"İHLAL OLURSA TÜM TEDBİRLERİ ALIRIZ"

Bakanlık, Ukrayna'nın Belarus halkına dostane olmayan eylemlerde bulunmadığını ve bulunmayacağının altını çizerek, "Ukrayna'nın Belarus halkına karşı hiçbir zaman dostane olmayan eylemlerde bulunmadığını ve bulunmayacağını vurguluyoruz. Ukrayna'nın devlet sınırının Belarus tarafından ihlal edilmesi durumunda, devletimizin BM Şartı ile güvence altına alınan meşru müdafaa hakkını kullanmak için gerekli tüm tedbirleri alacağı konusunda uyarıyoruz. Sonuç olarak, Belarus'taki tüm askeri birlikler, askeri tesisler ve ikmal yolları Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için meşru hedefler haline gelecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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