Bir video, Ukrayna askerlerinin tüm arkadaşlarını etkisiz hale getirdikten sonra, Rus askeri Ruslan Anitin'e merhamet gösterdiklerini gösteriyor. Kendini neredeyse yalnız bulan Anitin, drone operatörlerine bomba atmamaları için yalvardı ve sonunda teslim olmak ve hayatta kalmak için drone'u takip etti. Yarım mil yol aldıktan sonra Ukrayna hatlarına ulaşan Anitin tutuklandı.

Ukrayna askerlerinin tüm bir mezvide tüm Rus askerlerini öldürdükten sonra kendilerine yalvaran son asker olanRuslan Anitin'e acıyıp öldürmedi.

Anitin, ağır çatışma sonrası mevzide tüm arkadaşları Ukrayna dronları tarafından öldürüldükten sonra tek başına kaldı. Tehlikede olduğunu fark eden Anitin, dronlara kollarını X şeklinde açarak bomba atmamaları için yalvardı yalvardı. Dron operatörleri ona merhamet gösterdi ve hayatta kalmasını sağladı. Teslim olursa öldürülüp öldürülmeyeceğini soran Anitin'e, hayatta kalması için drone'u takip etmesi gerektiği söylendi. Bir süreliğine topçu ateşi altında kaldıktan sonra, Ukrayna hatlarına ulaştı ve sorgulanmak üzere tutuklandı.

Anitin, ailesinin yanına dönmeyi ve burada yaşadıklarını bir daha asla yaşamamayı umduğunu söyledi. Bu olay, Rus güçlerinin yeni ele geçirdiği Bakhmut kasabasında meydana geldi. Ancak Ukrayna'nın geniş çaplı karşı saldırısı sırasında, Kyiv güçleri bu bölgede çok az bir ilerleme kaydetti.