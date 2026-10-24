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Ukrayna, ABD ve Rusya kasımda heyetler düzeyinde üçlü görüşme konusunda anlaştı

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Ukrayna, ABD ve Rusya kasımda heyetler düzeyinde üçlü görüşme konusunda anlaştı
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD, Ukrayna ve Rusya arasında heyetler düzeyinde üçlü görüşme yapılması konusunda mutabık kalındığını duyurdu. Görüşme kasımın ilk yarısında planlanıyor; Zelenskiy sürecin Rusya'nın tutumuna bağlı olduğunu belirtti.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD, Ukrayna ve Rusya arasında heyetler düzeyinde üçlü bir görüşme yapılması konusunda mutabık kalındığını belirterek, toplantının kasım ayının ilk yarısında gerçekleştirilmesinin planlandığını bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Hudson Enstitüsü'nde yaptığı konuşmaya ilişkin sanal medya hesabından paylaşımda bulundu. ABD Başkanı Donald Trump'ın temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner ile bir araya geldiklerini aktaran Zelenskiy, Oslo ve St. Petersburg'daki temasların sonuçlarını ve kasım ayında diplomasinin nasıl ilerletilebileceğini değerlendirdiklerini bildirdi.

Ukrayna, ABD ve Rusya arasında heyetler düzeyinde üçlü bir toplantı düzenlenmesi konusunda anlaştıklarını duyuran Zelenskiy, görüşmenin kasım ayının ilk yarısında yapılmasının planlandığını belirtti. Masaya oturmaya her an hazır olduklarını vurgulayan Zelenskiy, sürecin Rus tarafının tutumuna bağlı olduğunu dile getirdi. ABD'nin Rusya üzerindeki baskısının önemine dikkati çeken Zelenskiy, teknik düzeydeki görüşmelerin ardından esas konuların çözümü için liderler zirvesine geçilmesi gerektiğini ifade etti.

Saha şartlarına ve askeri yardımlara da değinen Zelenskiy, Starlink ve Starshield sistemlerindeki hız kısıtlamalarının halen kaldırılmadığını açıkladı. Rus balistik füzelerine karşı mutabık kalınan önleyici füzelerin teslimatında gecikmeler yaşandığını belirten Zelenskiy, Rus saldırılarının her gün sürdüğü bir ortamda bu durumun ciddi bir sorun teşkil ettiğini söyledi. Zelenskiy, kısıtlamalara ve yaşanan aksaklıklara rağmen Ukrayna ordusunun cephe hattını güçlü bir şekilde savunmaya devam ettiğini vurguladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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