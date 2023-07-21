Uçhisar ve Ohri Şehirleri Kardeş Şehir Oluyor

Uçhisar beldesi ile Makedonya'nın Ohri şehri arasında kardeş şehir görüşmeleri başladı

UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan ve tarihi mimarisi ile göz kamaştıran bir şehir olan Makedonya'nın Ohri kentinde Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü, Ohri Belediye Başkanı Kiril Pecakov ve belediye meclis üyeleri ile birlikte 'kardeş şehir' iyi niyet görüşmesi yapıldı. Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü yaptığı açıklamada; "Belediye meclis üyelerimiz ile Makedonya'nın Ohri Belediye Başkanı Kiril Pecakov'u makamında ziyaret ederek kardeş şehir projesi için ilk adımı attık. İyi niyet çerçevesinde yapılan ön görüşmeyle iki kentin kardeş şehir olması için yapılacak olan çalışmalar ve resmi süreç değerlendirildi. Uçhisar Kasabamız ile Ohri şehrimizin kardeş şehir olması için ilk adımları attık. Ev sahipliğinden dolayı Ohri Belediye Başkanı Kiril Pecakov'a ve Ohri Belediyesi çalışanlarına teşekkür etmek istiyorum. Karşılıklı olarak Ohri kentiyle bilgi ve deneyim paylaşımından kültürel ve sosyal çalışmalara kadar pek çok alanda işbirliği yapmak istiyoruz" dedi. Türkiye Cumhuriyeti ve Uçhisar Belediyesi olarak o bölgelerdeki kardeş şehir ilişkilerini güçlendirmeye yönelik çalışmalarının olduğunu kaydeden Süslü; "Bizim Balkanlara yönelik bir teveccühümüz var. Uçhisar Beldiyesi olarak o bölgelerdeki kardeş şehir ilişkilerini güçlendirmemize yönelik bir açılımlarımız var. Çünkü köklerimizi o bölgelerdeki insanlarımızı gidip ziyaret etmek, onlar ile diyalog halinde olmak hem oradaki kardeşlerimizi güçlü kılacak hem de bizleri yıllar boyunca o bölgedeki at koşturmuş atalarımızın izlerini takip etmek anlamına geliyor. Orada yaşayan Türk soydaşlarımız ile bir araya gelme fırsatı yakaladık. Soydaşlarımıza uzakta değil yakında olduğumuzu hissettirdik. Ohri, Üsküp, Ustrumca, Manastır şehirlerini ziyaret ederek atalarımızdan kalan tarihi eserleri ziyaret etme şansı bulduk. Aynı zamanda tarihi ve turistik mekanları ziyaret edip soydaşlarımızla sohbet ettik. Kalkandere Alaca Camisini ve oradaki medreseyi ziyaret ederek manevi havasını soluduk. Şar Dağını görerek nefes aldık ve daha sonrada Üsküp'teki Türk Çarşısı'nın ve esnaflarımızı ziyaret ettik. Sonuçta orada hem Türkiye Cumhuriyeti ve Uçhisar Kasabası temsil edilmiş oldu. Etkinlikler çerçevesinde Uçhisar kasabasının tarihi ve turistik donanımı ile kültür yapısını anlatarak gönül köprüsü kurduk. Makedonya'da yaşayan kardeşlerimiz ile bir gönül bağı kurmak, onları mutlu etmek anlamında güzel bir ziyaret olduğu düşüncesindeyim. Ziyaretler çerçevesinde programımızın başından sonuna kadar yanımızda olan gönül bağımızı kuran Yunus Emre Enstitüsü Kuzey Makedonya Genel Koordinatörü Serhat Kula beye ve enstitü çalışanlarına yürekten teşekkür ediyorum. İnşallah ziyaretlerimizi daha sık yaparak oluşturmaya çalıştığımız Balkanlar gönül ağını daha da ileriye taşıyacağız" dedi.

Ohri kentinin, Yalova Belediyesi ve Safranbolu Belediyesi ile kardeş şehir ilişkisi bulunurken Uçhisar Belediyesi'nin ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İskele Belediyesi ve Kırgızistan Karakol Belediyesi ile kardeş şehir ilişkileri resmi olarak en üst seviyede devam ediyor. Uçhisar Belediyesi ile Ohri Belediyesi meclislerinin imza altına alacağı kardeş şehir protokolü ile atılacak resmi imzaların ardından her iki kent kardeş şehir olacak. Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü'nün etkin ve nitelikli çalışmaları neticesinde önümüzdeki süreç içerisinde farklı ülkelerden ve Türki Cumhuriyetlerinde içerisinde olduğu birçok belediye ile ön görüşmeleri tamamlanmış kardeş şehir protokolleri imza altına alınmış olacak. - NEVŞEHİR