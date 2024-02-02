Uçaklara Lazer Tutma Olayları Artıyor

ABD Federal Havacılık Dairesi (FAA), uçaklara lazer tutarak güvenlik tehdidi oluşturan olayların 2023'te yüzde 41 artış gösterdiğini açıklayarak oluşan ciddi tehlike konusunda uyardı.

FAA, 2010'dan bu yana uçaklara tutulan lazer olaylarını takip ettiklerini belirterek, 2023'te 13 bin 304 rapor alındığını ifade etti. 2022'ye göre yüzde 41 artış gösteren lazer olayları ile ilgili olarak, "Bir uçağa lazer tutulması ciddi bir güvenlik tehdididir. Birçok yüksek güçlü lazer türü, yüzlerce yolcuyla birlikte yolculuk yapan pilotları etkisiz hale getirebilir. FAA'nın 2010'da lazer saldırılarına ilişkin verileri kaydetmeye başlamasından bu yana pilotlar, 313 yaralanma bildirmiştir" ifadelerini kullanıldı.

"LAZER TUTMANIN CEZASI 31 BİN"

Uçaklara lazer tutarak pilotların görüşlerinde tehdit oluşturan kişiler için tek bir lazer tutma olayının cezasının 11 bin dolar olduğuna dikkat çeken FAA, birden fazla lazer tutma olayına karışan insanlar için ise cezanın 30 bin 800 dolar olduğunu ifade etti. FAA ayrıca, "İhlal edenler ayrıca federal, eyalet ve yerel kolluk kuvvetleri tarafından cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir" dedi.