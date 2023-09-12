Üç kişi eve kapattıkları kadını işkence ile öldürdü

İngiltere'de bir kadın, üç "sadist" katil tarafından köleleştirilip işkence edilerek öldürüldü. Spencer, kötü muamele ve aç bırakılma sonucu ölü bulundu. Üç sanık cinayeti inkar ediyor ve yasal definin engellenmesi suçlamalarını reddediyor. Mahkeme, Spencer'ın işkence ve kölelik altında olduğunu ve sonunda ölümcül şekilde dövüldüğünü belirtiyor. Sanıklar, Shakira'nın banka kartlarını kullanarak kanıtları temizlemeye çalıştılar. Dava sürüyor.

İngiltere'debir anne üç "sadist" katil tarafından köleleştirilip işkence edildi, yakıldı ve dövülerek öldürüldü.

Shakira Spencer, 35 yaşındaydı ve 2022 yılının 25 Eylül'ünde komşularından biri kapısının altından kurtçukların süründüğünü gördükten sonra polise haber verdi. Eve giren polis Spencer'in cesedi buldu.

Ashana Studholme (38), sevgilisi Shaun Pendlebury (26) ve Lisa Richardson (44), cinayet ve cinayet suçlamalarını reddediyor.

Savcı Allison Hunter KC, Old Bailey'de üç katilin Ms. Spencer'ı kontrol altına aldığını ve işkence ettiğini söyledi.

Hunter şöyle dedi: "Ne olursa olsun, bu üç sanığın zalim, sadist hareketleri için, bu üç sanık Shakira'yı işkence edip, aç bıraktı, yaktı ve sonunda ölümcül bir şekilde dövdüler."

"Öldürülmesinden önceki aylarda sanıklar, özellikle Studholme ve Richardson, Shakira'yı öylesine baskı altına aldı ve tahakküm etti ki, tamamen kontrolü altındaydı."

Hunter ekledi: "Özgür iradesi görünüşe göre ondan çalındı ve söküldü."

"Onlar kendi saygısını, finansını çaldı, daireini ele geçirdi, onu köle gibi kullanarak sabahın erken saatlerinde evlerini temizlemesi için emirler verdi, ona sadece ketchup paketleriyle besledi."

Hunter şunları ekledi: "Son vahşet koşullarında, [onlar] yaptıkları ve yapmayı düşündükleri şeylerle övündüler ve zaman zaman bunu fotoğrafladılar ve kaydettiler."

"Son dövmeler, Shakira'nın ölümünün eşiğinde olduğu Ashana Studholme'un evinde, muhtemelen 11-12 Eylül tarihleri ??arasında gerçekleşti."

Üç şüpheli ayrıca Shakira'nın banka ve nakit kartlarını istedikleri gibi kullanacaklardı, yiyecek, günlük ihtiyaçlar ve taksi yolculukları vb. için kullandı.

Pendlebury, Richardson ve Studholme, cinayet ve yasal bir definin engellenmesini reddediyor.

Mahkeme devam ediyor.