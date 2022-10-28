Twitter'ı satın alan Musk'tan ilk mesaj : Kuş özgür

SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk, Twitter'ı satın aldığını kişisel sosyal medya hesabından resmen duyurmuşu. Hatta Musk'ın, dün Twitter binasına elinde lavoba ile girmesi de çok konuşulmuştu. Milyarder iş insanı son olarak bugün yaptığı paylaşımda, '' Kuş özgür'' dedi.

Elon Musk'ın çeşitli nedenlerle geri adım attığı satın alma girişimi en sonunda netliğe kavuştu. Elon Musk, Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile popüler sosyal medya platformunu satın aldığını duyurarak, "Daha fazla para kazanmak için değil, insanlığa yardım etmek için yaptım" ifadelerini kullandı. İş insanı Musk ,şimdi de dikkat çeken bir açıklama paylaştı.

''KUŞ ÖZGÜR''

Musk, elinde bir lavabo ile Twitter binasına giriş yapması çok konuşulurken, bu sabah sosyal medya hesabından bu sabah yaptığı açıklama da ''Kuş özgür'' diyerek yeniden dikkatleri üstüne çekti. Musk'ın açıklaması 500 binden fazla beğeni aldı.

4 KRİTİK İSMİ GÖREVDEN ALDI

Musk ayrıca, Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Parag Agrawal, Mali İşler Direktörü (CFO) Ned Segal, üst düzey hukuk ve politika yöneticisi Vijaya Gadde ile genel danışman Sean Edgett'i görevden aldığı kaydedildi.

TEMMUZDA ANLAŞMAYI FESHETMİŞTİ

Twitter'ı satın alması yılan hikayesine dönen Musk Temmuz ayında, platformdaki bot hesapların Twitter'ın iddia ettiğinden fazla olduğuna yönelik kaygılarını gerekçe göstererek satın alma anlaşmasını feshettiğini açıklamıştı. Şirketin piyasa değeri yüzde 6 azalmış, Twitter hem suçlamaları reddetmiş hem de satış anlaşmasını tamamlaması için Musk'ı mahkemeye vermişti. Taraflar daha sonra anlaşmaya varmışlardı.