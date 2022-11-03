Erdoğan'dan 8 dolarlık mavi tik kararına dikkat çeken yorum: Elon Musk ile bu konuda bir diplomasi yürütebiliriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam katıldığı bir programda, Twitter'ın yeni patronu Elon Musk'ın mavi tik ücretinin aylık 8 dolar olacağını açıklamasının ardından dikkat çeken bir çıkışa imza attı. Erdoğan ücret konusunda, "Belki biz farklı olabiliriz. Elon Musk ile de bu konuda bir diplomasi yürütebiliriz" dedi.

Geçtiğimiz hafta Twitter'ı satın alma işleminin tamamlanmasının ardından Elon Musk, uygulamada bazı değişikliklere gitti. Musk, Twitter hesapları için mavi tik isteyenlerden aylık 8 dolar alacağını açıkladı.

"BELKİ BİZ FARKLI OLABİLİRİZ"

Dün akşam bir canlı yayına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da Musk'ın yeni adımları soruldu. Erdoğan, Elon Musk ile uzun süredir görüşmediğini belirtip, mavi tik meselesi için de "Belki biz farklı olabiliriz. Elon Musk ile de bu konuda bir diplomasi yürütebiliriz" ifadelerini kullandı.

KENDİSİNİ TEK YÖNETİCİ YAPTI

Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk şirketi satın almasının ardından, yönetim kurulunu feshetti ve kendisini Twitter'ın CEO'su olarak atadı. Musk, şirketi satın almasının hemen ardından aralarında CEO Parag Agrawal'ın da olduğu üst düzey yöneticileri işten çıkarmıştı. Bu son hamle ile de şirketin yönetimindeki tek isim haline geldi.

ELON MUSK TWITTER'I NE KADARA SATIN ALDI?

Elon Musk, toplamda 44 milyar dolar karşılığında Twitter'ı satın aldı. Elon Musk Twitter'ı satın alırken ilk iş olarak genel merkeze elinde lavabo ile geldi.