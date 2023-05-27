Türkmenistan, Orta Asya-Avrupa Birliği formatındaki 4. Afganistan görüşmesini gerçekleştirdi

Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı, Orta Asya-Avrupa Birliği formatındaki 4. Afganistan görüşmesinin gerçekleştirildiğini açıkladı. Toplantıda bölgesel güvenlik ve kalkınma öncelikleri ile Afganistan'daki sosyal ve ekonomik konular ele alındı.

Türkmenistan'ın "Orta Asya-Avrupa Birliği" formatındaki 4. Afganistan görüşmesi gerçekleştirildi.

Türkmenistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkent Aşkabat'taki Dışişleri Bakanlığı binasında yapılan toplantıya Avrupa Birliği (AB), Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan'ın Afganistan özel temsilcileri ile Avrupa Birliği Orta Asya özel temsilcisi katıldı.

Görüşmede, bölgesel güvenlik ve kalkınma öncelikleri ile Afganistan'daki sosyal ve ekonomik konular üzerinde karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Afganistan'ı istikrarlı, barışçıl ve gelişmekte olan bir ülke haline getirme konusundaki kararlılıklarını ifade eden taraflar, uluslararası toplumun Afganistan halkına yardım etme çabalarını vurguladı. Görüşmede Afganistan'ın ekonomik istikrarı ve toparlanma perspektifleri ele alınırken, Afganistan'da finans ve bankacılık sektörü ile sosyal ve ekonomik sistemin toparlanması için uygun koşulların yaratılmasının önemli olduğuna işaret edildi.

Taraflar, "Orta Asya-Avrupa Birliği" formatındaki diyaloğun sürdürülmesi gerektiğinin altını çizerek, başta Orta Asya ülkeleri olmak üzere dünya ülkeleri ve geniş bir uluslararası topluluğun Afganistan konusundaki çabalarını birleştirmenin önemini vurguladı.

Toplantı sonuçlarına ilişkin Ortak Deklarasyon kabul edildi.