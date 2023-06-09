Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov, Macaristan Başbakanı Orban'ı Kabul Etti

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı kabul etti. İki lider arasında enerji, ulaşım, ilaç, tekstil, sanayi, yatırım, tarım ve su yönetimi gibi kilit alanların önemine vurgu yapıldı. Diplomasi, eğitim, ilaç sanayisi, turizm, yatırım ve kültür gibi birçok alanda ikili anlaşmaya imza atıldı.

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı kabul etti.

Türkmen Devlet Haber Ajansı (TDH) haberine göre, resmi temaslar için Türkmenistan'a gelen Macaristan Başbakanı Orban üst düzey görüşmelerde bulundu.

Berdimuhamedov, Orban ile ikili ve genişletilmiş formatta bir araya gelirken, iki ülke arasındaki karşılıklı çıkar alanlarında ikili ilişkilerin etkinleştirilmesine ilişkin konular ele alındı.

Görüşmede taraflar, enerji, ulaşım, ilaç, tekstil, sanayi, yatırım, tarım ve su yönetimi gibi kilit alanların önemine vurgu yaptı. Daha sonra iki ülke arasında yapılan anlaşmaların imza törenine geçildi.

Görüşmelerin ardından diplomasi, eğitim, ilaç sanayisi, turizm, yatırım ve kültür gibi birçok alanlarda ikili anlaşmaya imza atıldı.

Orban'a tıbbi ürünlerin üretimi için ortak tesis kurma önerisi

Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov da Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü.

Gurbanguli Berdimuhamedov 2014'te Macaristan'a ziyareti sırasında Türkmen-Macar işbirliğinin ana yönlerinin temellerinin atıldığını ifade ederek, üst düzey ilişkilerin gelecekte de devam ettirilmesinin önemine değindi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki siyasi-diplomatik, ticari-ekonomik ve kültürel-insani alanlardaki işbirliği konuları hakkında fikir alışverişi yapıldı. Taraflar, stratejik coğrafik konuma sahip Türkmenistan'ın ulaşım ve lojistik alanlarında altyapının geliştirilmesi ve doğu-batı güzergahında transit koridorlarının oluşturulmasına önem verdiklerini vurguladı.

Orban'a, ilaç sanayisinde Macaristan'ın dünyada ilk 20 ülke arasında olduğu göz önünde bulundurularak, Türkmenistan'da ilaç ve tıbbi ürünlerin üretimi için ortak üretim tesisleri kurulması da önerildi.