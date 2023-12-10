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Türkmenistan'da olay düğün! 4 kadınla aynı anda evlendi

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Türkmenistan'da yaşayan bir adam aynı anda 4 kadınla evlendi. Düğün salonuna hareketli bir müzikle giren damadı, evleneceği 4 eşi peşinden takip ederken olay düğünün görüntüleri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Türkmenistan'da gerçekleşen olay izleyenleri hayrete düşürdü. Aynı anda dört kadınla evlenen damat sosyal medyada gündem oldu.

Türkmenistan'da olay düğün! 4 kadınla aynı anda evlendi

SALONA GİRİŞLERİ BİLE BİR OLAY

Düğün salonuna hareketli bir müzikle önden giren damadı, evleneceği dört eşi de arkasından takip etti.

Türkmenistan'da olay düğün! 4 kadınla aynı anda evlendi

NİKAH MEMURU TEK TEK MİKROFON UZATTI

Eğlencelerden sonra nikahlarını kıymak için gelen nikah memuru gelinlere tek tek mikrofon uzatarak nikahlarını kıydı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya

Türkmenistan 3. Sayfa Dünya Haberler

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Yorumlar (6)

Tutankamon Hoca:

islam dinine göre notmaldir

Yanıtla3313
Tutankamon Hoca:

islam dinine göre normaldir

Yanıtla2611
JY:

SERIAT'IN TEK GUZEL YANI BELKI 4 KARI ALABILMEK.

Yanıtla449
Şerif Taş:

Şeriatın ne kadarını biliyorsun, yaşadın ki dil üzatıyorsun, müslüman olmayabilirsin ama eğer insanlığın,haysiyetin ahlakın olsaydı bir başka dine hakaret etmezdin

318
gunay yanug:

hayvanlara hakaret etmicem

Yanıtla2115
sade vatandaş:

bu görüntülermuhtemelen şov amacıyla çekilmiş yada umarım öyledir gerçekse felaket burada bir çiftin evlenmesi bile ay ı bırak mars a gidip gelmekten daha zorlaştı

Yanıtla510
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